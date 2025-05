«Così abbiamo salvato un bambino nel palazzo in fiamme» 

Non vuole essere chiamato eroe. «Ho fatto solo il mio dovere». Enrico Lionello, poliziotto 39enne di Capoterra, si schermisce, fa parte del suo carattere, come ricordano i tanti amici che ha lasciato in Sardegna dopo essersi arruolato. Un fatto è certo: ha ricevuto insieme al collega siciliano Salvatore Cultrera (26 anni) i ringraziamenti pubblici del ministro dell’Interno in persona, Matteo Piantedosi, per avere salvato un bambino di un anno e mezzo e la baby sitter ventenne da un palazzo che stava andando in fiamme a Roma, quartiere Testaccio.

«Sono un padre»

«In quel momento – racconta al telefono – ho pensato di essere soprattutto un padre e insieme al collega siamo saliti al sesto piano dove ci avevano segnalato persone in gravi difficoltà a causa di un incendio divampato in un palazzo. Non avevamo tuta ignifuga né maschera per il fumo, ma abbiamo pensato soltanto a quel povero bambino che piangeva e a quella ragazza che non sapeva proprio che fare: io ho preso in braccio il piccolo, il mio collega ha soccorso la baby sitter: è andata bene».

L’allarme

Il fatto è accaduto più di un mese fa, l’otto aprile. Enrico Lionello lavora nella Squadra Volante della Questura di Roma, era di pattuglia con l’auto di servizio quando la radio ha dato l’allarme: «C’è un incendio in un appartamento in una casa del rione Testaccio».

«Ho pensato: siamo a poche centinaia di metri», prosegue il poliziotto di Capoterra, «vedevamo distintamente la colonna di fumo. Abbiamo chiesto alla centrale operativa il permesso di intervenire, a nostro avviso non c’era tempo da perdere. Sul posto siamo stati primi poliziotti ad arrivare, c’erano già i vigili del fuoco, ma non riuscivano a salire con la lancia su per le scale del palazzo. Il fumo dall’appartamento dal quinto piano aveva raggiunto il sesto, proprio le stanze dove c’erano il bambino e la baby sitter. La ragazza non sapeva cosa fare, tanti inquilini del palazzo avevano trovato riparo nei terrazzini, ma per loro due non era possibile proprio a causa dell’odore acre che veniva dal piano sottostante. Così la ragazza chiedeva aiuto. Quando li abbiamo raggiunti lei era in preda al panico, pietrificata dalla paura, mentre il bambino piangeva. Mi sono tolto la giacca e ho coperto il viso del piccolo per evitare che continuasse a respirare il fumo. Abbiamo fatto sei piani di scale in discesa di corsa, non so davvero come abbiamo potuto farlo».

I soccorsi

Enrico Lionello ha poi consegnato il bambino ai medici e agli infermieri arrivati con le autoambulanze per curare le persone intossicate, quattordici in tutto. «Anche il mio collega ed io», prosegue Lionello, «siamo stati accompagnati al pronto soccorso, ma non ci siamo fatti neppure visitare: tanta gente aveva più bisogno di noi».

Il riconoscimento

Tutto è bene quel che finisce bene, la storia del loro salvataggio ha fatto il giro di tv, radio, giornali on line e cartacei non soltanto l’otto aprile, ma anche nei giorni scorsi quando il ministro Piantedosi ha elogiato l’atto eroico dei due poliziotti, il sardo e il siciliano, bravi e coraggiosi, un esempio per tutti. L’anticamera di un encomio e di una medaglia al valor civile, viene da pensare. Enrico Lionello non accetta questi discorsi: «Siamo intervenuti in una situazione di pericolo durante il nostro servizio, non abbiamo fatto niente di speciale. Siamo comunque contenti perché sia il bambino sia gli altri intossicati di quel palazzo ora stanno bene. L’incendio era partito dall’appartamento di una signora anziana, anche lei non ha avuto problemi di salute, questo è l’importante».

Presto il poliziotto tornerà a Capoterra: «Sono cresciuto lì, ho tanti parenti e amici, resta il posto del mio cuore».

