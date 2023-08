«Così abbiamo salvato le nostre vigne» 

Il peggio sembra passato. L’ondata di calore dei giorni scorsi ha lasciato segni profondi nei vigneti del Parteolla ma l’arrivo del maestrale e le contromisure adottate dai viticoltori, frutto dell’esperienza e dell’amore per la propria terra, hanno evitato il disastro.

Nei campi

Ora è tempo di pensare alla vendemmia: «Tra l’8 e il 9 agosto inizieremo la raccolta delle basi degli spumanti chardonnay – conferma il presidente della Cantine di Dolianova Sandro Murgia – la vendemmia vera e propria comincerà dopo Ferragosto. Con il calo delle temperature le piante hanno ripreso a lavorare e la maturazione delle uve va avanti normalmente». Tutto pronto anche a Serdiana: «Siamo in linea con gli altri anni – rivela Salvatore Pala della Cantina Audarya – il forte caldo ha messo a dura prova vigne e uve. Sono state determinanti la cimatura e la protezione della parete fogliare sui grappoli. L’irrigazione di soccorso ha sostenuto le piante nei giorni più difficili. Per fortuna il clima si è assestato nella fase fondamentale della maturazione».

Il ritardo

Leggermente diversa la situazione nelle vigne delle Cantine Argiolas: «Abbiamo un leggero ritardo rispetto agli altri anni, circa una settimana di differenza – spiega l’agronomo Francesco Deledda – il gran caldo anziché accelerarlo ha bloccato il processo di maturazione delle uve. Ora bisognerà decidere cosa fare anche perché le previsioni dicono che le temperature saliranno nei prossimi giorni. Con questi cambiamenti climatici repentini diventa davvero complicato programmare».

Il pensiero di tutti va a chi, per assenza di impianti di irrigazione, ha perso l’intero raccolto. «Faccio viticoltura da tanti anni, mai avevo visto le vigne soffrire come quest’anno – sottolinea Sandro Murgia – serve più che mai un sistema di irrigazione. Non basta sentirci dire che c’è l’acqua nelle dighe, noi la vogliamo nei campi. Chiediamo a Regione e Consorzio di Bonifica di accelerare i tempi di realizzazione delle condotte già finanziate con 8 milioni di euro. Con l’acqua a disposizione qualcosa in più si sarebbe potuta salvare».

Di notte

Nei prossimi giorni le campagne torneranno ad animarsi, anche di notte quando entreranno tra i filari uomini e macchine per raccogliere i vitigni più delicati: «La vendemmia notturna nasce per le varietà bianche che devono preservare al massimo la parte aromatica – rimarca Francesco Deledda – può iniziare a mezzanotte o alle 4 del mattino, dipende da tanti fattori: temperatura, orario di conferimento, estensione della vigna».

«Anche noi, all’inizio, prediligiamo la vendemmia notturna – spiega Salvatore Pala - soprattutto per il primo vermentino per preservare profumi primari ed evitare le ossidazioni». Stessa filosofia a Dolianova: «Facciamo 800 campioni pre-vendemmia negli oltre 1000 ettari coltivati dai nostri soci – commenta Sandro Murgia – poi decidiamo giorno e ora di raccolta per ogni tipologia di vitigno». Incrociando le dita tutti sperano di brindare con un ottimo vino.

