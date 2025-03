«Così abbiamo salvato la Miccia Divina» 

Una gattina di pochi mesi girovagando per le strade di Muravera finisce in un cappio-trappola. Riesce a liberarsi dalla corda ma il collo alla fine è ridotto in brandelli. Non riesce neanche più a mangiare: è destinata a morte certa. Per tutti, ma non per Sonia Casula, muraverese innamorata degli animali. «Era il 2017, dopo tre mesi di tentativi andati a vuoto perché non si faceva avvicinare son riuscita a prenderla fra le mie mani. Un pezzo di corda ancora le stringeva il collo, era ormai in fin di vita. Le ho tolto quel che rimaneva del cappio, piangevo dalla disperazione e sono corsa dal veterinario. Mi rispose che non sarebbe sopravvissuta perché era rimasta solo con la trachea e la giugulare e dunque non avrebbe potuto più nutrirsi e neanche avere una postura corretta». Ma Sonia non si arrende: «Salverò questa gatta e la chiamerò Miccia Divina con due “C”, proprio perché sprigiona una energia incredibile».

La storia

Nella sua casa di Muravera, tra acrobazie e ingegno, Sonia insegna alla gattina a nutrirsi. Col collo sempre aperto. Sino a quando incontra Regina Lorrai, un'infermiera del 118 che resta colpita dalla storia della gattina. «Possiamo davvero restituirle la sua vita – sottolinea l’infermiera – prima però serve un bustino per far sì che i tessuti del collo si riprendano e poi occorre un intervento chirurgico specialistico». Il bustino lo realizzano direttamente Sonia e Regina grazie all’esperienza maturata in tanti anni di Pronto Soccorso «anche perché un’azienda medica di Roma che li produce e che Regina conosceva, ce ne inviò uno ma non era compatibile e dunque ci siamo messe noi al lavoro».

Lo stesso bustino viene poi donato all’azienda romana che lo brevetta. In cambio arriva la promessa di trovare un chirurgo che possa operare Miccia Divina. L’equipe composta da un chirurgo e un anestesista la opera a Cagliari nel 2021. Cinque interventi, uno dopo l’altro: alla fine Miccia Divina può sgattaiolare senza più il bustino. «La circonferenza del collo è più stretta rispetto agli altri gatti – chiarisce Sonia - ma poco importa: ha una energia vitale incredibile. Adesso è felice e lo sono anche io».

Lieto fine

Sonia Casula, 43 anni, ha scoperto il suo grande amore per i gatti (e per gli animali) tra il 2010 il 2014, quando mamma Marisa perse la vita in un incidente stradale e poi, pochi anni dopo, morì all’improvviso anche papà Mario. «Da quel momento – spiega – si è instaurato un feeling incredibile tra me e gli animali, soprattutto con i gatti dimenticati. Ne accudisco una quarantina, quasi tutti con patologie importanti. Prima facevo anche la cat-sitter, ora non ho più tempo. La cosa più importante è occuparmi dei gatti fantasma, di quelli che non vuole nessuno. Invece sono proprio loro quelli che mi danno la forza e che hanno tanto da insegnarci».

Davvero tutt’altra storia rispetto a quella di Tigro, il gatto dato alle fiamme e poi morto a Dolianova.

