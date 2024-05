«Così abbiamo salvato i cani» 

Cani imprigionati, cani che rischiano di morire di fame e di sete. Ma anche cani che possono vivere una seconda vita. Tre storie di cani che arrivano da Guasila, da Monastir e da Siliqua. A Guasila, le guardie zoofile dell'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) sono intervenute per salvare Pippo, un cane rinchiuso in un rudere di cemento privo di finestre, con l’ingresso sbarrato, al buio, senza acqua né cibo. «Il rudere di 4,70 metri quadri non aveva alcuno spiraglio verso l’esterno ma solo una piccola apertura di 40 centimetri», racconta la coordinatrice delle guardie zoofile Monica Pisu. Il cagnolino «non aveva né una cuccia né alcun tipo di giaciglio: era costretto a rannicchiarsi sul freddo e umido terreno di cemento. Sul suolo abbiamo trovato le sue deiezioni e una pentola rovesciata, usata per somministrare l’acqua, perfettamente asciutta. L’animale era alimentato con pane ammuffito, resti secchi di pizza, patatine e spaghetti». Grazie ai carabinieri, le guardie hanno individuato il proprietario e sequestrato il cane. «Grande disponibilità da parte della sindaca: ha subito mandato il cane nel canile convenzionato. Altri sindaci ci indirizzano ai volontari». Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento e abbandono.

Si è rivolta ai carabinieri anche una donna di Monastir, Rita Poddesu, che ha denunciato ai militari dell’Arma la situazione di alcuni cani che vivono in un terreno privato nelle campagne del paese. Uno è tenuto con un collare a strozzo, un altro, un maremmano, è pieno di piaghe e del tutto privo di pelo. Tutti sembrerebbero malati. Le condizioni in cui sono tenuti, senza cibo né acqua, sarebbero pessime al punto che spesso la donna porta loro da mangiare. E la donna ha deciso così di rivolgersi ai carabinieri.

Salva da morte certa una cagnetta dopo aver trovato deceduta la sua: il gesto è di Stefano Frongia, 40enne di Siliqua. L’uomo aveva perso la sua Noiz, un border collie di quattro anni, durante una passeggiata. Fin da subito aveva intrapreso le ricerche, offrendo anche una ricompensa. Il triste epilogo il 6 maggio, quando viene ritrovata ormai priva di vita. E Frongia fa un gesto inatteso.«Ho adottato Cipolla, una meticcia di otto mesi, che, investita da un’auto, fu lasciata agonizzante a bordo strada. Non potrà colmare il vuoto lasciato da Noiz, ma aiuta a trasmettere l’amore che condividevo con lei». (mar. co. - a. cu.)

