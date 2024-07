«Così abbiamo ridotto la Tari» 

La notizia è di quelle che i cittadini accolgono con soddisfazione: diminuisce la Tari a Villacidro. Seppure di poco - le tariffe medie si abbassano del 3% - è pur sempre un segnale gradito.

Lo ha comunicato il sindaco Federico Sollai durante l’ultimo Consiglio comunale al momento di approvare le tariffe per il 2024.

«Anche se la riduzione, rispetto alle tariffe del 2023, è modesta, il risultato è di grande rilevanza perché ottenuto in controtendenza e in un contesto di forti aumenti della Tari», ha sottolineato Sollai in Aula, evidenziando quanto sta accadendo nella maggior parte dei comuni d'Italia e anche del territorio, dove si sono verificati aumenti fino al 22%. «In molti Comuni - ha spiegato il sindaco - le tariffe Tari aumentano a causa delle nuove direttive Arera del ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base dei rincari dei costi energetici del 2022 e 2023, per l’adeguamento all'inflazione e in virtù dell'aumento dei costi di conferimento dei rifiuti approvati dalla regione Sardegna nell’aprile del 2021».

La manovra

Chiave della diminuzione della Tari villacidrese è stato invece l’adeguamento del ristoro ambientale riconosciuto al Comune di Villacidro in qualità di comune ospitante la discarica. Grazie a una serrata attività di contrattazione con il Consorzio industriale, portata avanti dall'amministrazione villacidrese con la mediazione del sindaco, dopo oltre 15 anni si è giunti a una ridefinizione del ristoro ambientale, fissato ora in 450mila euro.

Un altro contributo alla riduzione della tariffa è arrivato dalla lotta all’evasione: «Si registrava una morosità di oltre un milione e 750mila euro - ha spiegato Sollai - per gli anni dal 2016 al 2021. Dopo una fase di accertamento bonario, che ha permesso ad alcuni morosi di regolarizzare le loro posizioni senza more e interessi, per un importo di 302mila euro, si è passati al recupero con l'applicazione di sanzioni e interessi, per un ammontare di altri 165mila euro. Abbiamo inoltre identificato e accertato diverse utenze fantasma e aggiornato le superfici per le variazioni delle utenze esistenti: interventi fondamentali per garantire equità, perché non possiamo permettere che i cittadini onesti sopportino i costi di chi non vuole pagare il servizio».

