«Così abbiamo recuperato su cranovali» 

Si avvicina il carnevale. Il documentarista e scrittore Angelo Perra racconta come alcuni club di Sinnai salvarono le parodie dell’antica festa. L’opera è stata caricata su YouTube: un video girato proprio da Perra durante il Carnevale del 1971, su pellicola "Super 8".

L’autore racconta l’origine del filmato, visibile su you tube "Sinnai carnevale1971". «Il nostro carnevale – racconta Perra, autore anche di diversi libri sulla Sinnai del passato - stava cadendo ormai nell’oblio. Così il club “Il Mulino” decise di svolgere alcune ricerche. In quel periodo, a Sinnai, i club giovanili erano numerosi e l’associazione de “Il Mulino”, capofila tra gli organizzatori, ne coinvolse alcuni. Nella sua sede si svolsero diverse riunioni alla presenza di persone anziane nate alla fine ‘800 e ai primi ‘900».

La macchina dell’organizzazione si mise in moto in poco tempo, nonostante fosse stato difficoltoso il reperimento degli indumenti da indossare, come le pelli di cervo e di cinghiale. Così oggi, in questo breve video di poco più di 7 minuti, si possono ammirare alcune immagini di oltre mezzo secolo fa della caccia al cervo per le vie del paese, le maschere de Is Crobus e le esibizioni de Is Pariglias nella via Costituzione dove i cavalieri di Sinnai, Cosimo Orrù, Francesco Alba e Francesco Lepori diedero prova della loro abilità”.

Perra ricorda pure che «il club “Il Tunnel” si prese carico di rappresentare la parodia de Su Cranovali Motu: non fu ripresa nel video, poiché io stesso dovetti partecipare allo spettacolo nella parte de Su Notaiu con la lettura del testamento de Cranovali». (r. s.)

