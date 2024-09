«Così abbiamo aiutato 1.600 pazienti» 

Un sistema nuovo basato sull’integrazione tra i professionisti della sanità per abbattere le distanze e assicurare la continuità delle cure ai pazienti con bisogni complessi. È questo l’obiettivo della Centrale operativa territoriale (Cot) del distretto sanitario di Sanluri, la prima del Medio Campidano, inaugurata a Samassi all’inizio dell’estate. «Il servizio non è aperto direttamente ai cittadini. Si tratta di uno strumento innovativo di riorganizzazione della sanità territoriale, prevista dal Pnrr, che ruota intorno alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare nella fase di passaggio tra ospedale, strutture sociosanitarie residenziali e le Comunità integrate», è questa la missione dichiarata dalla Asl al momento dell’apertura della Centrale.

I destinatari

Appena nata, la Centrale operativa ha iniziato ad occuparsi delle presa in cura mensile di una trentina di cittadini “fragili”, prevalentemente anziani, con disabilità o malattie invalidanti, nella maggior parte dei casi con più patologie e dunque con un bisogno di cure a 360 gradi. Come funziona? «Ad esempio – spiega il direttore dell’ospedale di San Gavino, Sergio Pili – quando un paziente viene dimesso dall’ospedale può avere bisogno di attivare un percorso per il ritorno a casa, magari avere un letto, una carrozzina, la visita dell’assistenza domiciliare, di un operatore socio sanitario, in questo caso sarà direttamente l’ospedale a contattare la Cot. Alla struttura può rivolgersi il medico di medicina generale per un suo paziente o anche il servizio sociale del Comune per un anziano che va collocato in una struttura residenziale, con tutte le procedure da seguire, non escluso il pagamento della retta». E i numeri della Asl dimostrano l’importanza della nuova organizzazione: 1.500 pazienti bisognosi di assistenza domiciliare, un centinaio nelle diverse strutture sanitarie del Medio Campidano. «Cifre – dice Pili – destinate ad aumentare del 10 per cento con l’assistenza agli ultra 65enni».

La Centrale

Non può essere contattata né dal malato né dai familiari, ma solamente da una figura che si sta occupando della sua assistenza, come l’ospedale, il medico di base, il pediatra e coloro che fanno parte della rete sanitaria, raccordati con i servizi sociali del Comune e dei Plus del distretto di Sanluri e di Guspini. In questa rete la Cot rappresenta una vera e propria “regia” che si prende cura dei diversi bisogni del paziente.

«A raccogliere i bisogni di ciascuno – conclude Pili – non saranno più i familiari, costretti fino ad oggi a dover sbrigare le stesse pratiche per avere ad esempio una carrozzina. Saranno le figure preposte a garantire supporto informativo e logistico, assicurare il monitoraggio dei pazienti in assistenza domiciliare, anche attraverso strumenti di telemedicina, lavorare in sinergia con l’ospedale e il distretto».



RIPRODUZIONE RISERVATA