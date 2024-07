Cos’hanno in comune i sardi e i messicani? 

Porta il titolo di una canzone di Enzo Iannacci, con il quale Caterina Casini ha lavorato per tanti anni, e racconta il Messico: quello della prima metà del Novecento, di Frida Kahlo e Tina Modotti, amiche affiatate, e quello della seconda metà, indurito dalla violenza dei cartelli della droga, dalla povertà e dall’insicurezza. “Messico e nuvole” di e con Caterina Casini, interprete versatile, attrice di teatro e cinema, andrà in scena oggi al MuA di Sinnai, alle 21.30, per “Il colore rosa”, il festival dell’Effimero meraviglioso con la direzione artistica di Maria Assunta Calvisi. «È un monologo che piacerà anche al pubblico sardo», dice Casini, «perché i messicani e i sardi hanno in comune il forte legame con le radici. Un radicamento in cui risiede la potenza di queste genti che non negano la loro radice contadina, e anzi, la trasformano in arte».

Nato nel 2008, da una mostra fotografica di Henri Cartier-Bresson dedicata al Messico degli anni ’30 e ’60, il recital restituisce un’immagine generosa, sensuale e drammatica del paese latino attraverso i ritratti di Frida Kahlo, «la cui biografia e il particolare stile pittorico, surreale e naïf, l’ha trasformata in un’icona pop», e di Tina Modotti, la fotografa udinese tra le più rilevanti del XX secolo, che si recò in Messico negli anni venti, dove, con Kahlo, fu attivamente impegnata nel movimento comunista. Il racconto di un periodo felice, dice Casini, «a cui ho mescolato la testimonianza, più dura e sofferta, di una delle due protagoniste, entrambe prostitute, di “Las muertas”, un romanzo di Jorge Ibargüengoitia, in cui si fa riferimento al Messico degli anni ottanta e novanta, sicuramente meno glorioso».

«L’arte, la pittura specialmente», ammette l’attrice, direttrice artistica di Laboratori Permanenti (l’associazione che produce “Messico e Nuvole”), mi ha sempre affascinata, e oltre che raccontare le artiste che amo, scelgo con attenzione i colori e le forme della scenografie».

Anzi, aggiunge Casini, «il metodo di composizione dei miei spettacoli si ispira alle regole che Kandinskij, precursore della pittura astratta, ha elencato come proprie di letteratura, musica e pittura. Io ho aggiunto il teatro» ( f.r.p. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA