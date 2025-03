Cos’è la calcolosi renale? 

La calcolosi è una malattia che conta ogni anno 100mila nuovi casi in Italia, diffusa soprattutto nella fascia d’età fra i 30 e i 60 anni, molto rara fra gli under 20. Quando la dimensione dei calcoli renali blocca il passaggio ostacolando il flusso delle urine la situazione degenera in colica renale, un dolore lancinante a livello della zona lombare sul lato del corpo in cui è localizzato il calcolo. Spesso l’andamento del dolore è pulsante con fitte d’intensità che portano i medici ad accomunare questi dolori con quelli del parto. Se ne parla oggi durante Unione Salute (ore 15.05, Videolina): Marco Deplano, urologo del SS. Trinità Asl Cagliari, è ospite di Lorenzo Paolini, condirettore e direttore editoriale de L’Unione Sarda.