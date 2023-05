Cose fatte e da fare: confronto in Aula sul rendiconto 2022  

È quindi seguito l'intervento del consigliere comunale di “Sinnai libera”, Aldo Lobina: «Il nostro dovere – ha detto – è di capire, individuare i problemi che persistono, interpretare e spingere per la loro soluzione». Lobina ha parlato «delle carenze del settore igiene pubblica, della mancanza di ecocentri a Sinnai e Solanas, delle discariche sul territorio, dei disagi degli utenti, dei rapporti con la Cosir che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, della quarta farmacia, della piazza chiesa, della viabilità, di altri problemi». Lobina propone anche l'acquisto dell'ecocentro di Bucca arrubiu e dell'area di Solanas dove è previsto uno punto di conferimento per la frazione turistica. Una proposta avanzata anche dal capogruppo di “Impegno per Sinnai” Roberto Loi: «Il problema va risolto e subito. Abbiamo bisogno – ha detto – di un servizio davvero funzionale come dovuto». Andrea Orrù ha detto che «tanto è stato fatto ma che bisogna dare gamba a tutti i progetti».

Si è iniziato con gli interventi dell'assessore al bilancio Giusy Cariello che ha illustrato l'ordine del giorno parlando di un rendiconto da 14 milioni di euro, in crescita rispetto al 2021, del sindaco Tarcisio Anedda e del capogruppo del Pd Andrea Lecca che hanno positivamente messo l'accento anche sul rispetto della tempistica con cui il rendiconto è approdato in Consiglio.

Opere in cantiere, altre ultimate, milioni di euro arrivati col Pnrr ma anche grosse criticità legate soprattutto al servizio di nettezza urbana, alle strade, all'agricoltura senza acqua, alle strutture sportive. Tutti argomenti rimbalzati in Consiglio comunale a Sinnai durante la discussione del rendiconto municipale di gestione 2022. Un dibattito lungo ma anche forse costruttivo, fra critiche e proposte.

Gli ecocentri

È quindi seguito l'intervento del consigliere comunale di “Sinnai libera”, Aldo Lobina: «Il nostro dovere – ha detto – è di capire, individuare i problemi che persistono, interpretare e spingere per la loro soluzione». Lobina ha parlato «delle carenze del settore igiene pubblica, della mancanza di ecocentri a Sinnai e Solanas, delle discariche sul territorio, dei disagi degli utenti, dei rapporti con la Cosir che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, della quarta farmacia, della piazza chiesa, della viabilità, di altri problemi». Lobina propone anche l'acquisto dell'ecocentro di Bucca arrubiu e dell'area di Solanas dove è previsto uno punto di conferimento per la frazione turistica. Una proposta avanzata anche dal capogruppo di “Impegno per Sinnai” Roberto Loi: «Il problema va risolto e subito. Abbiamo bisogno – ha detto – di un servizio davvero funzionale come dovuto». Andrea Orrù ha detto che «tanto è stato fatto ma che bisogna dare gamba a tutti i progetti».

L’assessora

L'assessora ai Lavori pubblici, Aurora Cappai, ha ricordato che «i risultati raggiunti negli ultimi anni sono più positivi. Ricordo che si è realizzato il ponte di Tasonis, che è quasi ultimato il Piano di recupero urbanistico del rione di Serralonga. Sono stati ultimati i lavori della via Sagittario a Torre delle Stelle e sistemate le strade di Cuili Murvoni, abbiamo quasi concluso l'ampliamento del nuovo cimitero. Concluse anche le traslazioni delle salme dal vecchio al nuovo. In corso i lavori in pineta e per la mensa scolastica. In progettazione la piscina comunale, la nuova scuola media, l'ex cinema Roma, l'asilo nido a Bellavista. Presto sarà progettata la sistemazione della piazza Chiesa».

