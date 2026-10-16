Cosa vuol dire fare teatro da 35 anni 

Viaggio nei labirinti della mente e del cuore umano, tra riletture di classici e testi di autrici e autori contemporanei accanto ad un omaggio in musica a Grazia Deledda e Maria Lai e ad recital dedicato a Mercedes Sosa, tra la magia del nouveau cirque ed il pathos del flamenco per la Stagione Teatrale 2026-2027 “Insieme 35 anni” organizzata da L'Effimero Meraviglioso al Teatro Civico di Sinnai con la direzione artistica di Maria Assunta Calvisi. Un ricco cartellone, che spazia tra prosa, musica, danza e circo contemporaneo, con quattordici appuntamenti tra ottobre ed aprile con artisti e compagnie di spicco ed alcune delle produzioni più interessanti della scena isolana e nazionale, con un focus sulla nuova drammaturgia e sulle reinterpretazioni di capolavori della storia del teatro.

Sotto i riflettori

Tra i protagonisti i clown, acrobati e musicisti Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, che danno il via alla stagione, domani alle 18, con il loro “Sconcerto d’Amore”; Maria Cristina Fioretti e Bruno Governale ne “La Locandiera, lo chef e gli altri” di Roberto Cavosi, moderna rilettura della commedia goldoniana; le cantanti ed attrici Rossella Faa e Manuela Loddo in “cicAttrici” (Art’in Produzioni), uno spettacolo/concerto «tutto da vivere tra ironia, emozioni, canzoni e colpi di scena»; i pluripremiati Fabio Marceddu ed Antonello Murgia (Teatro dallarmadio) con “Il virile in vinile / La massa è sfinita” e l'armonicista e street artist Moses Concas con “Moses a Teatro / Armonica e Libertà” nel segno di Grazia Deledda e Maria Lai. Sotto i riflettori anche Andrea Lupo, autore e interprete, in scena con Mara Di Maio, di “Terapia d’Urto” sullo stress della vita moderna e sulla psichiatria; Daniel Dwerryhouse e Federico Giaime Nonnis in “Un divano per due” di Giuseppe Della Misericordia (nuova produzione de L'Effimero Meraviglioso), una storia d'amicizia tra solidarietà, tradimenti e segreti. Storie di donne con “Miserella”, con Caterina Bartoletti, Micaela Casalboni, Giulia Franzaresi ed Ida Strizzi per una riflessione sullo scorrere del tempo e sui cambiamenti fisici, e non solo, della mezza età; e un mito del calcio, l'indimenticabile Rombo di Tuono, straordinario goleador ed uomo riservato e schivo, in “Riva Luigi ’69 ’70 / Cagliari ai dì dello scudetto” (produzione Cada Die Teatro), uno spettacolo di e con Alessandro Lay. Si intitola “Il Pasticcione”, ovvero “S’Improddadori” la scoppiettante commedia scritta ed interpretata da Virginia Garau e Daniela Melis (Teatro Tragodia) mentre “La Duenya de l’Hostera” (produzione Teatro d’Inverno – Obra Cultural de l’Alguer) è una nuova versione in catalano (nella variante algherese) de “La Locandiera” goldoniana. Un intrigante ritratto al femminile in “Mi sono scordata / Come ho imparato l’amore attraverso la musica” di e con Ottavia Bianchi, dove la protagonista, una donna che non ricorda nulla del suo passato, trova ospitalità presso Dario, uno scrittore insonne impegnato nella stesura del «romanzo più importante di tutti i tempi»... mentre il fascino del duende, lo spirito potente e misterioso dell'arte rivive sulla scena in “AlmaNegra / Flamenco Black Suite” con coreografia e regia di Valter Smocovich, uno spettacolo ispirato alla cultura dell'Andalusia, dove le danze gitane, dense di pathos, tra il battito delle palmas ed il ritmo dei piedi che accompagnano il cante, si sposano alla danza contemporanea, in un racconto per quadri capace di far vibrare le corde della mente e del cuore. Ed un omaggio a Mercedes Sosa con “Lisa Canta Sosa” (OfficinAcustica) di e con Anna Lisa Mameli (voce) e Corrado Aragoni (pianoforte - arrangiamenti e direzione musicale), con un affiatato ensemble strumentale, per un'antologia di canzoni ed un ritratto dell'artista, icona della cultura dell'Argentina e della libertà.

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