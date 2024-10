Cosa unisce Costa Rei a San Babila? 

Dal palco dell’Ariston alle chiese sconsacrate, dalla metropolitana di Milano ai club di tutta Italia: la musica dei Santi Francesi arriva ovunque e, da domani, anche in radio e in digitale con il nuovo singolo “Ho paura di tutto”. Un brano, che conferma il grande talento compositivo, oltre che performativo, del duo vincitore della sedicesima edizione di “X Factor”, diciottesimo a Sanremo 2024, passando dai Giovani direttamente tra i Big, con “L’amore in bocca”, e anticipa il nuovo ep, “Potrebbe non avere peso”, in uscita l’8 novembre.

Nell’Isola

Dopo un’estate che l’ha vista impegnata sia dal vivo, che in studio, la formazione di Ivrea, che in Sardegna affonda una solida parte delle proprie radici, quelle di Alessandro De Santis (voce, chitarra e ukulele), il cui nonno Efisio Contini, emigrò giovanissimo in Piemonte, lasciando Burcei, salvo fare ritorno, molti anni dopo, a Castiadas, un luogo che Alessandro porta tatuato nel cuore, mentre sul braccio il tattoo ha i contorni di un Mamuthones gigante, torna così a fare sentire la sua voce unica. «Quando sono nato i nonni erano già tornati in Sardegna, quindi ho sempre passato le estati lì, nella regione che più mi affascina in Italia, perché mi dà vibrazioni che non trovo altrove e perché sono rapito da tutto quell’immaginario austero e un po’ inquietante dell’Isola», ci ha raccontato De Santis. «Ci torno tutti gli anni e spesso facciamo delle session di scrittura a Costa Rei, il mare ci ispira, lavoriamo benissimo».

In metropolitana

Che da quelle session sia arrivata anche un po’ di ispirazione per “Ho paura di tutto”? Il pezzo, presentato live in anteprima a Milano, fermata San Babila, in occasione dell’apertura della linea della metropolitana M4, e caratterizzato da energiche linee di chitarra, basso e batteria, così come da una forte attitudine live, «non lascia spazio a paralisi di nessun tipo, è anzi un inno all’accettazione della paura in quanto motore salvifico per eccellenza, perché se abbiamo paura, siamo ancora svegli», hanno aggiunto Alessandro De Santis e Mario Francese (producer, tastiere, synth e basso), che con il nuovo progetto, dal 20 novembre, partiranno in tour nei club della Penisola, senza, per ora, avere annunciato date in Sardegna. Ma l’Isola li aspetta ancora una volta.

