Cosa succede in Comune? Le opposizioni dialogano con i cittadini 

Strade, viabilità e decoro urbano sono al centro della seconda assemblea pubblica promossa dai consiglieri di opposizione di Monserrato. Appuntamento giovedì 23 alle 18.30, nella sala multimediale di piazza Maria Vergine, dove i consiglieri Massimiliano Cao (M5s), Franca Cicotto (Adesso Sardegna per Monserrato), Efisio Sanna (Misto), Valentina Picciau e Andrea Zucca (Pauli La Svolta), tutti di area di centrosinistra, accoglieranno segnalazioni, suggerimenti e critiche da parte dei cittadini.

Un incontro che segue quello avvenuto il 4 aprile, in cui furono proprio i residenti presenti a dettare l’agenda del successivo incontro da tenere, manifestando la volontà di discutere di alcuni dei temi, come appunto quello delle strade, ritenuti più urgenti per la città. “Sarà un momento di dialogo reale con i cittadini, che potranno intervenire e confrontarsi apertamente con noi”, promettono i consiglieri. Slogan dell’iniziativa resta quel “Cosa succede in Comune?” con cui era stata lanciata l’idea di organizzare degli incontri tra la minoranza e i monserratini per discutere l'andamento della nuova consiliatura (che a giugno compirà un anno), e rendere note le difficoltà riscontrate e le proposte alternative a quelle della maggioranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA