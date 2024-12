Cosa sono le criptovalute? La lectio di Stefano Barra  

Non è roba per chiunque. A dire il vero, lo è solo per chi ama l’azzardo, le montagne russe, per chi nell’incertezza trova l’equilibrio. Ciò non toglie, redarguisce Stefano Barra, che possiamo non sapere che cosa sono le criptovalute, giacché se probabilmente mai diventeranno moneta d’uso comune, è certo che sono un elemento costante della nostra realtà. Conoscerle è l’abc dell’educazione finanziaria che compete alla Banca d’Italia, di cui Barra è direttore della sede di Cagliari, ragion per cui è necessaria la lectio “Le cripto-attività: oltre il Bitcoin”, che si terrà domani a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, alle 17. Lo è anche dal punto di vista dei curatori, Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, dei Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio, organizzati dai Musei nazionali cittadini. La lectio è la centesima dell’iniziativa che, in tre anni, ha trasformato i Musei in un luogo di abituale frequentazione per i cagliaritani, e non solo, facendone un centro propulsore di cultura ed educazione alla memoria e alla conoscenza. Nella prospettiva di un confronto continuo tra passato e presente, osserva Maria Antonietta Mongiu, la lectio sulle criptovalute non è insolita, anzi, è coerente con la pluralità delle riflessioni fin qui svolte.

Di Bitcoin, Ethereum, Tether, dunque, parlerà Barra, ovvero le cripto-attività più note, che non sono valute nel senso tradizionale del termine. Non vengono emesse da banche centrali, non hanno corso legale e non esistono in forma fisica. Si tratta di beni digitali basati su tecnologie avanzate, come la cosiddetta “catena a blocchi” (blockchain), che consente di registrare le transazioni senza l’intervento di intermediari finanziari. Un excursus che procederà dal Bitcoin, la prima e più famosa delle criptovalute, nata nel 2008, alle più recenti innovazioni, come le monete stabili (stablecoin), progettate per ridurre la volatilità legata al mondo digitale.

Non mancherà un’analisi dei rischi associati a questi strumenti: dalle fluttuazioni imprevedibili del loro valore alla mancanza di tutele per gli investitori. Un tema di grande attualità, considerando la recente scelta di Donald Trump, il neoeletto presidente degli Stati Uniti, di creare una «riserva strategica nazionale in Bitcoin», cioè l'accumulo di un milione di Bitcoin in 20 anni, per ridurre il debito pubblico e rafforzare il dollaro come valuta di riserva mondiale.

In direzione contraria sembra procedere l’Unione Europea, che, da poco, ha introdotto un quadro normativo (Regolamento MiCA) per disciplinare il settore e garantire maggiore sicurezza agli utenti. Anche perché, se le “stablecoin”, come il tether, sono progettate per mantenere un valore stabile e, quindi, sono poco interessanti come investimento speculativo, in generale l’uso delle criptovalute è sempre ad alto rischio.

La Banca d’Italia, in qualità di autorità di vigilanza nazionale, ha assunto un ruolo chiave nel monitoraggio delle cripto-attività, fornendo, come con la lectio di domani, indicazioni per affrontare la nuova frontiera d ell’economia.

RIPRODUZIONE RISERVATA