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L’anteprima.
26 ottobre 2026 alle 00:39

Cosa rimane in Sardegna quando l’estate finisce? 

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L’estate è finita, le spiagge si svuotano e qualcosa rimane. Con l’autunno, il documentario “Cosa rimane quando il mare si muove” di Gaetano Crivaro (Italia, 2026, 67’) arriva finalmente a Cagliari. Dopo il premio al Bellaria Film Festival e le partecipazioni al CinemAmbiente di Torino e al Sole Luna Doc Film Festival, il film arriva nella città in cui è nato domani alle 19 e alle 21 e dopodomani alle 19 al Cinema Alkestis, alla presenza del regista.
Il film sarà poi presentato a Sassari il 19 novembre al Cineplex Moderno, nell’ambito dell’Abbàida Film Festival, e il 28 novembre a Iglesias, nell’ambito della rassegna cinematografica Giornate del Cinema del Mediterraneo.

Come ogni anno, in Sardegna, i forti venti di maestrale e le prime piogge di settembre e ottobre, spazzano via la bella stagione. Insieme a lei spariscono chioschi, ombrelloni, lettini, canoe, tavole da surf, creme solari, barchette, spiaggine. L’aria si rinfresca, le sedie in plastica vengono accatastate nei chioschi in legno a ridosso delle spiagge, i tavolini all’aperto vengono rimossi. Studiosi e volontari provano a incollare i frammenti sparpagliati qua e là da un turismo che diventa sempre più massivo. E quando i turisti se ne vanno, il mare si ingrossa e si agita, come se cercasse di riprendersi ciò che gli appartiene per quel breve tempo in cui glielo concediamo. Tutto diventa più intimo, privato, raccolto. Si sviluppa attraverso questo spazio conteso, sul confine mutevole tra la terra e il mare, il film scritto e diretto da Gaetano Crivaro, ambientato da Costa Rei a Piscinas, da Cagliari ad Alghero, da Capo Testa ad Orosei.

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