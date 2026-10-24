«Cosa ne pensi se uniamo le due Diocesi?» 

Il tempo è maturo perché si rifletta sulla prossima tappa del percorso che 5 anni fa Papa Francesco decise di far intraprendere alle Diocesi di Oristano e di Ales-Terralba unite “in persona episcopi”. Una sola guida spirituale, quella di padre Roberto Carboni, per arrivare alla fusione in una Diocesi. Per questo l’arcivescovo ha deciso di pubblicare la nuova “Lettera alla Comunità” che termina con le “schede di lavoro”: una serie di domande indirizzate «a parroci, diaconi, religiosi e religiose, comunità parrocchiali delle Vicarie/Foranie, assemblee parrocchiali, Consigli pastorali parrocchiali e Consigli per gli affari economici».

L’obiettivo

«È ormai opportuno avviare una riflessione più approfondita sulla realtà delle due Diocesi unite “in persona episcopi”, anche per progettare il cammino futuro. Questo percorso potrebbe condurre a una unione effettiva oppure alla prosecuzione della fase attuale. Una terza ipotesi, cioè il ritorno a due Diocesi e due vescovi, sembra al momento non presa in considerazione dalla Santa Sede», scrive padre Carboni. Da qui la domanda: «Siamo pronti per andare verso un’unione piena delle due Diocesi o è necessario lasciare ancora tempo per un cammino condiviso?». Monsignor Carboni sottolinea come al momento le due Diocesi siano guidate «da unico Vescovo, mantenendo inalterate le strutture, le parrocchie e gli uffici di ciascuna». Una forma che «impone al Vescovo uno sforzo organizzativo e di presenza non sempre agevole e che richiede tempo per tradursi in realtà. Bisogna infatti fare i conti con la conformazione del territorio, la viabilità, talvolta problematica della Sardegna centrale, le distanze tra le comunità e i differenti stili pastorali sedimentatisi nel tempo. Ciò che la Santa Sede però desidera è che la comunità cristiana percepisca e viva l’unione non come un metodo amministrativo ma come una opportunità di crescita spirituale». Anche perché, «l’ipotesi di fondo è che si passi a una fusione delle due Diocesi», scrive padre Carboni.

«Timidi passi»

Monsignor Carboni però, a distanza di 5 anni, prende atto che «superare i campanilismi nell’ambito diocesano e parrocchiale è la fatica più grande che si trovano ad affrontare sia i presbiteri sia i laici delle due Diocesi, tanto a livello diocesano quanto parrocchiale. Oggi il concetto tradizionale di confini parrocchiali si amplia e si modifica: pur mantenendo il proprio valore, richiede che la formazione recepisca questa nuova realtà, traducendola in prassi educativa e in una mentalità aperta alla collaborazione. In questa prospettiva si sono fatti finora solo timidi passi».

I numeri

Poi l’analisi, numeri alla mano. «La popolazione della Diocesi di Oristano si aggira attorno a 126.978 abitanti fra le province di Oristano, Nuoro e Cagliari. Mentre la Diocesi di Ales-Terralba conta 88.868 abitanti abbracciando le province di Oristano e Medio Campidano. Per quanto riguarda il clero a luglio l’Arcidiocesi di Oristano contava su 75 presbiteri diocesani per 85 parrocchie (età media 60 anni che sale a 78 se si considerano anche i sacerdoti in pensione), mentre la Diocesi di Ales-Terralba ne registrava 54 per 54 parrocchie (età media 66 anni, che sale a 84 con i sacerdoti a riposo)». Anche per questo, si legge nella Lettera, «è ormai non procrastinabile la necessità di una revisione dello stile e organizzazione delle forze a disposizione, comprendendo in questo tutte le vocazioni che sono presenti nella Chiesa».

Le domande

In questi 5 anni, evidenzia padre Carboni, qualche difficoltà c’è stata per arrivare oggi a una maggiore consapevolezza della futura unione. «Tra i limiti risalta il fatto di non essere riusciti a coinvolgere in un modo profondo le comunità cristiane, che di per sé non sembrano aver risentito più di tanto da questa unione “in persona episcopi”, se non perché il vescovo dovendo far fronte a più appuntamenti ha dovuto scegliere – e dunque rinunciare – l’uno o l’altro». Ora però è giunto il momento che «i fedeli delle due Diocesi si esprimano: in che cosa l'unione “in persona episcopi” ha comportato un cambiamento nella tua vita cristiana? Come pensi che si dovrebbe procedere per realizzare un reale cammino di collaborazione tra le due Diocesi? Siamo pronti per un cammino di piena unione?».

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