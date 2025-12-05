VaiOnline
Arte.
06 dicembre 2025 alle 00:21

Cosa ci fa un totano in pvc di 26 metri al Man di Nuoro? 

Un museo in fermento, mai banale. Ieri sera il Man di Nuoro ha inaugurato la sua stagione invernale. Tre attese esposizioni, d’impatto, visitabili fino al prossimo primo marzo. Ecco “Blow Up”, mostra personale di Franco Mazzucchelli; quindi “Sardegna a colori, Fotografie recuperate 1953-67”, di Franco Pinna; infine, la pittura di Alfredo Casali con “Isolitudine”.

“Blow Up”

È senza dubbio l’esposizione-simbolo. L’arte di Franco Mazzucchelli domina la scena, conquista gli spazi del museo barbaricino: invade le candide sale di via Satta. Curata da Marina Pugliese, e frutto di un protocollo d’intesa con il Mudec di Milano, la mostra ripercorre la ricerca dell’artista milanese dagli anni ‘60 a oggi, attraverso una selezione di opere e fotografie che documentano il carattere sperimentale, sociale e partecipativo del suo lavoro. In linea con una ricerca che il Man sta conducendo sugli artisti sensibili ai temi della sostenibilità e della collettività, Mazzucchelli restituisce, per tappe, la sua azione artistica dipanata nello spazio, il suo abitare i luoghi pubblici, connotandoli, qualificandoli e invitando i cittadini stessi a riappropriarsi di aeree dimenticate attraverso una nuova dimensione di senso e di partecipazione. L’artista ricorre anche a sculture gonfiabili in pvc, come un totano di 26 metri di lunghezza e un cono alto 12.

“Sardegna a colori”

Con gli scatti di Franco Pinna, invece, il museo prosegue la riflessione sul linguaggio fotografico e il suo rapporto con l’Isola. Il percorso della mostra, composto da circa ottanta opere tra stampe fotografiche a colori e materiali d’archivio, presenta un viaggio nella storia visiva e professionale di Pinna, offrendo nuovi elementi di valutazione critica della sua opera. Le immagini scelte, frutto di un lungo lavoro di recupero e restauro digitale delle cromie originali, sono accompagnate da fotografie di raffronto dello stesso soggetto in bianco e nero, oltre a diapositive, strumenti di lavoro.

“Isolitudine”

«Con la mostra “Isolitudine” Alberto Casali parla soprattutto della Sardegna», afferma la direttrice del museo Man, Chiara Gatti. Tra colore e forme metafisiche.

