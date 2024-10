Cosa c’è (anche) dietro la crisi della piccola editoria italiana? 

Nel libro “Inventarsi una vita. Un dialogo” (La nave di Teseo), Claudio Magris annota che si “scrive per lottare contro l'oblio, nel desiderio - forse patetico ma appassionato - di fermare, di salvare le cose e soprattutto i volti amati dall'abrasione del tempo, dalla morte. (…)”. Si scrive “per protesta, per distrarsi dall'impossibilità di vivere, per esorcizzare un vuoto, per cercare il senso della vita”. È forse questa la causa del flop clamoroso della piccola editoria italiana come denunciato alla Frankfurter Buchmesse dall’Associazione Italiana Editori? Nel 2023, a fronte di 85.192 titoli pubblicati, solo 8.700 editori hanno venduto almeno una copia. Il dato interroga gli editori ma, prima ancora, gli autori.

Vuoti

Se si scrive per appagare un bisogno, “per esorcizzare un vuoto”, si rischia di perdere il contatto con il lettore che non va cercando il dramma personale dell’autore ma, piuttosto, delle risposte ai propri vuoti esistenziali e alle aspirazioni non dichiarate. Il libro non dev’essere un ricettario o un elenco di malcelate sentenze, neppure l’esaltazione della grande erudizione dell’autore, il quale, possibilmente, deve tendere a scomparire per lasciare che siano i personaggi o la storia a creare complicità con il lettore. Il libro non è un luogo per affermarsi e neppure per parlare dal pulpito; non è uno strumento per segnare il distacco o per cercare di rendere collettiva una sensazione personale. Al lettore non interessa l’io narrante, quel fastidioso intruso che vorrebbe insegnare come assemblare i pensieri in un impeto di moralismo deprimente. Il libro non può essere uno strumento di lotta “per salvare i volti amati”, ciascuno ha i propri e ciascuno ha gli strumenti per combattere tale ardua battaglia, talvolta comunque inutile in quest’era digitale che tutto vuole tranne che salvare la memoria.

Distanze

Bisognerebbe scrivere un libro e poi prenderne le distanze, neppure leggerlo una seconda volta. Più sei distante dal tuo scritto, fatto di persone e luoghi che hanno segnato la tua vita, e più esso entrerà in quel mondo di complicità con il lettore che è, poi, il vero terreno di crescita di un’opera letteraria. Non si tratta di spersonalizzare il racconto o il romanzo, semmai di dare loro una personalità propria, separata dalla penna dell’autore. La scommessa è scrivere un libro aperto alle reazioni del lettore, per consentirgli di leggerlo e, in qualche modo, arricchirlo con le sue idee e i suoi sogni. “Il giorno del giudizio” di Salvatore Satta è un libro totalmente aperto, ogni storia e ogni personaggio hanno trovato piena composizione attraverso gli appunti del lettore, il quale si è immedesimato in quel “nido di corvi” e lo ha attraversato per viverlo fino in fondo. In questo modo il libro, subito dopo la sua lettura, è diventato strumento fisico, una sorta di guida inseparabile alla scoperta autentica dei luoghi e delle vicende raccontate dal giurista nuorese. Scrivere un libro è un’impresa molto difficile.

Per questo bisogna usare prudenza e, soprattutto, molto rispetto nei confronti del lettore che, quasi mai, usa clemenza verso gli autori.

RIPRODUZIONE RISERVATA