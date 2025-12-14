Cos, uno stop che fa male 

Cos 0

Valmontone 1

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Xaxa, Piredda, Loi (20’ st Intinacelli), Demarcus, Marini, Rossetti, Murgia, Feola (45’ st Spanu), Anedda, Castineira (26’ st Marsilii), Sacko. In panchina Loddo, Dessena, Sarritzu, Zurbriggen, Prieto, Zaino. Allenatore Francesco Loi.

Valmontone (4-4-2) : Yimga Kamtchoum, Gallo, Bertoldi, Favo (28’ st Aurino), Roberti, Mariani, Tarantino, Molinari (22’ st Mikhayloskiy), Marconato, Chiarella (20’ st Senesi), Bailo. In panchina Tisato, Virdis, Valentini, Di Marco, Colletta, Conte. Allenatore Luca Tiozzo.

Arbitro : Federico Guacchione di Collegno.

Rete : 30’ st Roberti.

Note : espulso Piredda al 24’ st per doppia ammonizione; ammonito Favo.

Tertenia. All’Is Arranas di Tertenia la Costa Orientale Sarda interrompe la propria serie positiva interna, cadendo di misura contro un Valmontone cinico e organizzato. A decidere la sfida è una rete di Roberti nella ripresa, arrivata pochi minuti dopo l’espulsione di Piredda, episodio che ha condizionato l’andamento del match. Per i gialloblù di Francesco Loi resta comunque una prestazione generosa, giocata a viso aperto contro una delle formazioni più in forma del girone.

La Cos parte con personalità e al 2’ crea il primo pericolo: punizione di Murgia che sfiora il palo. Gli ospiti rispondono al 5’ con Bailo, impreciso, mentre al 9’ Gallo conclude una manovra del Valmontone senza trovare lo specchio. I sardi tengono bene il campo e al 19’ è Castineira a provarci dalla sinistra, ma la palla termina alta. Al 22’ ancora Gallo, con un tiro-cross che sfiora l’incrocio, ma Xaxa è sulla traiettoria. La migliore occasione della prima frazione per i padroni di casa arriva al 28’, quando Piredda lascia partire un rasoterra potente che esce davvero di un soffio.

L’episodio

In avvio di ripresa il Valmontone va vicino al vantaggio con Bertoldi, che colpisce il palo. La Cos non si scompone e al 17’ sfiora il gol: Murgia pesca Demarcus, la cui conclusione è respinta con un grande intervento da Yimga. Al 24’ arriva però l’episodio chiave della gara: Piredda rimedia la seconda ammonizione e lascia i suoi in inferiorità numerica. Gli ospiti ne approfittano e al 30’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Roberti trova la deviazione vincente.

La reazione

Nonostante l’uomo in meno, la Cos reagisce e si riversa in avanti alla ricerca del pari. Al 40’ va vicinissima all’1-1: cross di Feola, colpo di testa di Marsilii e grande risposta del portiere laziale, che si salva in angolo. Due minuti più tardi è ancora Murgia a creare pericolo su punizione, con Rossetti che incorna, palla di poco alta sopra la traversa.Il triplice fischio certifica una sconfitta amara ma dignitosa per la Cos, che vede fermarsi a cinque la striscia di risultati utili casalinghi. Resta la prova di carattere dei gialloblù, capaci di tenere testa a un Valmontone in piena corsa playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA