cos, una caduta senza fine 

Cos 0

Puteolana 3

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Maurizio Floris (11’ st Xaxa), Cabiddu, Donnarumma, Severgnini, Caferri, Demontis (1’ st Mattia Floris), Piredda, Ladu, Boi (11’ st Loi), Aloia (1’ st Santoro), Pinna (35’ st Attah). In panchina Piseddu, Morlando, Monteleone. Allenatore Antonio Carta.

Puteolana (4-4-2) : Polverino, Sbuttoni, Mungo, Mascari (25’ st Coniglio), Balzano (41’ st Bombaci), Cess, Diabate (13’ st Cherubini), Palma (35’ st Lo Coco), Astemio, Montuori, Dammacco (13’ st Marotta). In panchina Leone, Occhiuto, Congemi, Conigio, Casile. Allenatore Salvatore Marra.

Arbitro : Simone Spagnoli di Tivoli.

Reti : pt 10’ Cess, 36’ Mascari, st 38’ Coniglio.

Note : espulso al 12’ st Donnarumma per doppia ammonizione; ammoniti Ladu, Servegnini, Diabate.

Tertenia. La Puteolana si conferma bestia nera delle sarde e dopo Uri, Olbia e Latte Dolce travolge la Cos. Niente effetto Coppa Italia per i gialloblù, al nono ko di fila in campionato.

Nel primo tempo al 4’ Cos vicina al gol: Pinna calcia dal vertice sinistro dell’area piccola, la palla attraversa lo specchio della porta ed esce di un soffio. Al 10’ ospiti in vantaggio: Mascari dalla linea di fondo serve l’accorrente Cess che dall’altezza del dischetto insacca. Al 33’ su una ripartenza Dammacco serve Mungo che si presenta davanti a Floris che salva in uscita. Al 36’ Mungo apre sulla destra per Diabate che crossa rasoterra dalla destra, Mascari in scivolata anticipa Floris e raddoppia.

Nella ripresa al 9’ Mascari devia da due passi e Floris salva in angolo. Al 12’ espulso Donnarumma. Al 15’ pallonetto di Mungo, Servegnini salva sulla linea. Al 38’ Coniglio sfrutta un errore di Cabiddu e con un rasoterra batte Xaxa. Al 45’ diagonale di Santoro, Polverino para a terra. Al 46’ Marotta fallisce il poker.

