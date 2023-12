Cos, un crollo che fa male 

Cos 0

Romana 4

Costa Orientale Sarda (4-3-3) : Tommasino, Scarafoni, Cadau, Demontis, Ladu, Aloia, Cabiddu (35’ st Cossu, 19’ st Ganzerli), Cogotti (21’ st Zannini), Bonu (19’ st Gomez), Mattia Floris, Gallo. In panchina Maurizio Floris, Manca, Satta, Serra, Laconi. Allenatore Francesco Loi.

Romana (3-5-2) : Antolini, Ferraro (39’ st Avellini), Fiore (47’ st Di Lazzaro), Errico (38’ st Paolelli), Calì, Redondi, Tarantino, Sfanò, Vagnoni, Ruggeri, Armini (26’ st Romagnoli), Calì. In panchina Mastrangelo, Di Lazzaro, Di Gregorio, Serantoni, Pierpaoli. Allenatore David D’Antoni.

Arbitro: Toselli di Gradisca d’Isonzo.

Reti: 25’ pt Ferraro, 10’ st Armini, 22’ st Vagnoni, 30’ st Sfanò.

Note: ammoniti Ladu, Zannoni e il tecnico Loi; angoli 6 a 0 per la Cos; recupero 1’ pt e 5’ st.

Tertenia. Dopo otto mesi e mezzo la Cos cade all’”Is Arranas” di Tertenia. A battere, tra le mura amiche, la vice capolista un’ottima Romana che aggancia in terza posizione la Cynthialbalogna. Per la squadra di Francesco Loi, che si presentava con tredici risultati utili, la vetta si allontana (-8) e il margine dalle inseguitrici è +4.

I padroni di casa si schierano col 4-3-3. In difesa, da destra, Cabiddu, Gallo, Bonu e Cogotti. In mezzo al campo, in regia Ladu, interni Demontis e Scarafoni. Esterni alti Cadau e Mattia Floris. Punta centrale Aloia.

Ospiti col 3-5-2. Play basso Ruggeri, affiancato da Fiore e Errico, sulle fasce Vagnoni e Ferraro. Davanti Armini e Calì.

Nel primo tempo, al 6’ sventagliata di Redondi da sinistra verso destra, Ferraro vince il contrasto con Cabiddu ma calcia debolmente e Tommasino blocca. Al 22’ Aloia fa partire un siluro da fuori area, la palla si stampa sul palo alla destra di Antolini. Tre minuti dopo, gli ospiti passano in vantaggio: Ferraro riceve palla sul vertice sinistro dell’area, si accentra e con un diagonale spedisce la palla sotto l’incrocio alla sinistra di Tommasino. Al 35’ il tecnico Loi inserisce Cossu per Cabiddu. Cadau arretra sulla linea difesa, Cossu si piazza sulla fascia sinistra e Floris si sposta a destra. Al 39’ angolo di Demontis dalla destra, incornata di Floris, palla di poco a lato.

Il secondo tempo

Nella ripresa, al 2’ Demontis calcia dalla distanza, la palla sfiora il palo. Al 10’ Fiore recupera palla e verticalizza per Armini che supera in velocità Gallo e batte in uscita Tommasino. Al 22’ azione personale di Vagnoni che dal limite dell’area scambia con Armini e fa partire un gran tiro a mezza altezza che s’infila alla destra di Tommasino. Al 30’ il poker di Sfanò con un diagonale dall’interno dell’area. AL 35’ conclusione a fil di palo di Floris. Al 49’ Demontis sfiora l’eurogol.

