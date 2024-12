cos spuntata, solo un pari con il savoia 

Cos 0

Savoia 0

Cos (4-3-1-2) : Xaxa, Rossi, Piredda, Severgnini, Piseddu, Demontis, Ladu, Morlando, Mattia Floris (44’ st Aloia), Santoro (21’ st Antonio Loi), Pinna. In panchina Maurizio Floris, Boi, Cabiddu, Caferri, Derbali, Sulis, Attah. Allenatore Sebastiano Pinna.

Savoia (3-5-2) : D’Agostino, Bitonto, La Monica (36’ st Schiavi), Negro (30’ st Intinacelli), Giglio, Lauria (30’ st Bezzon), Maniero, Celli, Del Mondo (42’ st Fiaschi), Guifo, Sellaf (18’ st Onda). In panchina Santino, Russo, Paudice, Di Guida. Allenatore Felice Ragone (Domenico Giacomarro squalificato).

Arbitro : Alessio Artini di Firenze.

Note : ammoniti Giglio, Demontis, Maniero, Ladu, Mattia Floris, Antonio Loi, Fiasco; recupero 2’ pt e 4’ st.

Tertenia. La Costa Orientale Sarda conquista il terzo risultato utile consecutivo ma all’Is Arranas di Tertenia non arriva la tanto attesa vittoria. Il successo casalingo manca dal 21 aprile scorso. Contro il Savoia finisce senza reti un incontro combattuto in mezzo al campo senza grandissimi sussulti. Per gli ospiti, a secco di successi da cinque incontri, è il terzo pari di fila.

Un punto per gli uomini di Sebastiano Pinna buono soprattutto per il morale e che fa ben sperare per il prosieguo del torneo. Certo la vittoria sarebbe stata opportuna, ma in questo momento aver ritrovato la continuità di risultati è già importante. Mancano ancora tante partite, il distacco dalla zona playout è passato da quattro a cinque punti in virtù della vittoria dell’Olbia ma ora in terzultima posizione ci sono Atletico Uri e Terracina, che hanno perso rispettivamente con Real Monterotondo e Olbia.

La cronaca

Nel primo tempo, dopo una lunga fase di studio, al 23’ bella conclusione di Pinna e D’Agostino in tuffo respinge la palla in angolo. Al 32’ Ladu calcia da fuori area, la sfera va a fil di palo. Nel recupero Santoro s’impossessa della palla e calcia, la conclusione si perde di poco sul fondo. Nella ripresa all’11’ deviazione aerea di Maniero, Xaxa ben posizionato blocca la palla. Al 22’ conclusione di Bitonto dal vertice dell’area: palla sopra la traversa. Al 25’ bello spunto del neo entrato Antonio Loi, che però spara alto. Non succede altro degno di nota sino al triplice fischio. Nel prossimo turno la Cos giocherà sul campo della Cynthialbalonga, che ieri ha espugnato il terreno di gioco dell’Atletico Lodigiani.

