cos, sortilegio spezzato 

Terracina 0

Cos 1

Terracina (4-4-2) : Truppo, Rustichelli, Franco, Vecchio, Esposito (30’ st Di Lazzaro), Martino, Pecchia, Riccio (30’ st Sadaj), Capone (18’ st Ronci), Tonni (41’ st Cannatella), Dorato. In panchina Pellecchia, Cola, Porcelli, Palladino, Accietto. Allenatore Antonio Palo.

Cos (4-3-1-2) : Xaxa, Piseddu, Rossi, Severgnini, Morlando, Demontis, Piredda (42’ st A. Loi), Ladu (23’ st Sartor), Pinna, Floris, Santoro (14’ st Aloia). In panchina Floris, Sartor, Boi, Cabiddu, Caferri, Derbali, Sulis. Allenatore Sebastiano Pinna.

Arbitro : Andrea Tagliaferri di Lovere.

Rete : 26’ st Servegnini.

Note : ammonito Riccio, Esposito, Demontis; recupero 0’ pt e 5’ st.

terracina. Serviva solo una vittoria. E la Cos è riuscita a strapparla con merito in trasferta nello scontro diretto con il Terracina. È la prima di questo campionato, mancava fuori casa dal 17 marzo: sono trascorsi quasi otto mesi e mezzo. I tre punti conquistati ieri valgono oro colato per il morale e danno speranza per il prosieguo del campionato. La zona playout è ora a sole quattro lunghezze.

La partita

Nel primo tempo dopo una lunga fase di studio la Cos si rende pericolosa con Piredda sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 24’ ci prova Demontis ma Truppo non si fa sorprendere. Alla mezzora conclusione di Pecchia fuori misura. Nella ripresa al 15’ l’ottimo Piseddu dalla destra impegna severamente il portiere di casa. Al 26’ la Cos passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: devia Rossi, la palla si stampa sul palo ma Servegnini è pronto a ribadire in rete. Allo scadere Ronci da buona posizione non trova lo specchio.

Il tecnico

«Una buona gara», dice Sebastiano Pinna, tecnico della Cos, «nel primo tempo siamo stati pericolosi con Piredda e Demontis, nella ripresa siamo scesi in campo con grande determinazione. Ho inserito gli attaccanti Aloia e Sartor e siamo riusciti a passare in vantaggio. Poi abbiamo gestito il finale davvero con grande attenzione. Vittoria importante, ma la strada è lunga e tortuosa. Dobbiamo pensare partita dopo partita».

