Cos, sconfitta indolore 

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Xaxa, Rossi (23’ st A. Loi), Severgnini, Ladu, Boi (1’ st Caferri), Morlando, Calabrese, Derbali, Mattia Floris (9’ st Demontis), Romano, Pinna (18’ st Sulis). In panchina Maurizio Floris, Piredda, Demontis, E. Loi, Sulis, Marras, Mameli. Allenatore Francesco Loi.

Sarnese (4-3-3) : Bonucci, Bonfiglio, Vecchione, Samotti, Uliano, Ricci, Munoz (20’ st Fall), Lfareh (6’ st Serio), Mancino (29’ st Cristiani), Pezzi, Panzera. In panchina Bufano, Callegari, Lagzir, Montano, De Nova, Manuzzi. Allenatore Raffaele Novelli.

Arbitro : Francesco Martini di Valdarno.

Reti : 23’ pt Vecchione, 47’ pt Bonfiglio, 12’ st Pinna.

Note : espulso Calabrese al 26’ pt; ammonito Lfareh; recupero 2’ pt e 3’ st.

Tertenia. Sconfitta indolore al “Is Arranas” per la Costa Orientale Sarda che riesce, comunque, ad accedere ai playout. I risultati dagli altri campi, favorevoli, permettono agli uomini di Francesco Loi di potersi giocare la salvezza nello spareggio. Affronteranno l’Atletico Lodigiani che con la vittoria contro l’Atletico Uri è balzato al sestultimo posto.

Chance insperata

Per la Cos il traguardo raggiunto si può considerare un mezzo miracolo in virtù del difficile avvio di stagione. Aveva chiuso il girone di andata con appena 13 punti. Nel girone di ritorno, i 20 punti ottenuti (17 in casa) permettono di disputare il playout. Con l’Atletico Lodigiani i gialloblù hanno perso sia all’andata (0-2) che al ritorno (1-3). Ma lo spareggio – che si giocherà sul campo esterno – sarà tutt’altra cosa.In caso di parità al termine dei supplementari si salveranno i laziali per la miglior posizione nella sessione regolare. Pinna e compagni sono, quindi, obbligati a vincere per confermare la categoria.

La cronaca

Tornando a ieri il match si sblocca al 23’ quando la Sarnese passa in vantaggio con un diagonale di Vecchione. Tre minuti dopo la Cos resta in dieci per l’espulsione di Calabrese per un fallo su Samotti. Al 31’ Xaxa si oppone ad una conclusione insidiosa di Bonfiglio. Al 46’ punizione calciata da Pinna, Romano non trova la deviazione vincente. Sul capovolgimento di fronte la Sarnese raddoppia: pallonetto dalla destra di Bonfiglio, la palla accarezza il palo e varca la linea. Nella ripresa, al 12’ la Cos riapre la partita: traversone di Ladu per Pinna che dalla destra trafigge Bonucci. Al 26’ Xaxa respinge con i piedi su un tiro ravvicinato di Panzera. Al 34’ Bonfiglio riceve palla sulla fascia, si accentra e calcia, Xaxa è attento. Non succede più nulla sino al fischio finale. Con un pareggio o anche una vittoria non sarebbe cambiato nulla.

