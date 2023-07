Cos: salvezza con un occhio ai playoff 

Tertenia. La Cos lavora al completamento della rosa e del settore giovanile per disputare un campionato più sereno rispetto a quello dell’esordio in Serie D. Nell’ultima stagione la salvezza è arrivata con una giornata di anticipo, ma a metà del girone di ritorno i gialloblù erano ultimi. La società è ambiziosa, parte con lo stesso obiettivo del 2022/23 (confermare la categoria) ma i playoff non sono soltanto un sogno.

Sul mercato i dirigenti sono alla ricerca di profili che possano subito inserirsi nell’ambiente. L’ultimo colpo è stato quello dell’attaccante argentino Victor Gomez, classe 1994, proveniente dall’Asti e con esperienze con Derthona, Caratese, Juve Stabia, Forlì, Insieme Formia, Pomezia e Morolo. In precedenza, in Argentina, ha giocato con Ca Union, Belgrano e La Salle. Ingaggiati inoltre l’attaccante Alessandro Aloia, ex Atletico Uri, i difensori Federico Bonu (Arzachena), Andrea Satta (Budoni) e Matteo Gallo (Cassino) e il centrocampista classe 2005 Roberto Scarafoni. Non arriverà l’esterno sinistro Giacomo Santoro, confermato dal Budoni. Piacciono gli attaccanti Nino Pinna (22enne corteggiato anche da società di Serie C e dal Budoni) e Antonio Loi, che il tecnico Francesco Loi conosce bene per averli allenati al Muravera. Circolano i nomi di Danilo Bonacquisti e Mario Piga, ex dell’Arzachena.

La società sta curando in modo particolare il settore giovanile e la scuola calcio, fronte sul quale è impegnato il nuovo responsabile Davide Moi che ha organizzato diversi raduni, l’ultimo riservato ai Giovanissimi. «Hanno partecipato circa 30 ragazzi», spiega l’ex giocatore, «uno stage proficuo che mette le basi per costruire la squadra». (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA