cos, ritorno alla vittoria 

Cos 2

San Marzano 0

Cos (4-3-1-2) : Xaxa, Piredda, Cadau, Ladu, Cogotti (44’ pt Piras), Bonu, Rarinca (37’ st Cabiddu), Sulis, Mattia Floris (37’ st Demontis), Gallo, Santoro (35’ st Naguel). In panchina Maurizio Floris, Nurchi, Aloia, Loi, Manca. Allenatore Francesco Loi.

San Marzano (4-3-3) : Cevers, Favo (6’ st Marotta), Musso, Ferrari, Mancini, Camara, Uliano, Munoz, Musumeci, Cuomo (39’ st Coly), Rossi. In panchina Pareiko, Violante, Bacio Terracino, Somma, Ndow. Allenatore Mauro Zironelli.

Arbitro : Albano di Venezia.

Reti : 23’ pt e 13’ st Ladu.

Note : espulso Sulis al 33’ st; ammoniti Gallo, Cadau, Fava; recupero 1’ pt e 5’ st.

Tertenia. Prestazione sontuosa della Costa Orientale Sarda che con una doppietta di Pietro Ladu piega il San Marzano ottenendo il primo successo nel girone di ritorno e nel 2024 all’Is Arranas.

Dopo pochi minuti dal fischio iniziale grande intervento di Xaxa, che vola e respinge una conclusione di Mancini. Superato il pericolo la Cos prende in mano il pallino del gioco e si rende pericolosa per due volte con Cadau, che calcia di poco alto. La squadra di casa insiste e al 23’ passa meritatamente in vantaggio con un bolide mancino di Pietro Ladu che non lascia scampo a Cevers. Superata di poco la mezzora, Cadau impegna l’estremo difensore ospite. La ripresa riprende sulla falsa riga del primo tempo con i sardi all’attacco. Ci provano subito Santoro e Mattia Floris ma Cevers è attento. Al 13’ il raddoppio ancora con Ladu, che trafigge Ceveres direttamente da calcio piazzato. Al 33’ la Cos resta in dieci per l’espulsione di Sulis (doppia ammonizione). Loi corre ai ripari e inserisce subito Naguel per Santoro per avere maggiore protezione in mezzo al campo e, poco dopo, Cabiddu e Demontis per Rarinca e Floris. E la Cos regge sino alla fine.

