Cos ripescata in Serie D: venerdì la verità 

Dal club nessuna comunicazione ufficiale davanti all’ipotesi di un ripescaggio in Serie D. La Cos non commenta la possibilità di rientrare dalla porta di servizio nella categoria dalla quale è uscita pochi mesi fa in seguito alla retrocessione.

Eppure le speranze di ottenere il risultato crescono perché i calcoli, seppure ufficiosi, predisposti anche da esperti, piazzano la formazione sarrabese-ogliastrina al terzo posto nella graduatoria dalla quale attingere in caso sia necessario recuperare qualche squadre nei tornei superiori. Lunedì scorso la Lega nazionale dilettanti ha ufficializzato l’esclusione dal campionato di Avezzano, Matera e Castelnuovo Vomano liberando tre caselle in Quarta Serie. Le prime due dovrebbero essere occupate da Follonica Gavorrano (retrocessa dai playout di Serie D) e Montespaccato (che ha perso gli spareggi playoff Eccellenza). La terza si spera sia destinata proprio alla Cos, che nella scorsa stagione è retrocessa in Eccellenza al termine dello spareggio playout contro l’Atletico Lodigiani. La compagine sarda dovrebbe avere ben 47 punti, 6 in più del Roma City, penalizzata dai diritti sportivi (0 punti) in quanto società nuova avendo acquisito il titolo sportivo del Vis Artena nel 2023. La Cos, prima con la denominazione Muravera, è affiliata alla Figc dal 1965 e può mettere sulla bilancia anche l’ottimo settore giovanile messo su in questi anni. Per il terzo posto però sarebbe in ballo anche il Fanfulla, che tuttavia secondo calcoli ufficiosi dovrebbe essere dietro i gialloblù. Venerdì la Lega dovrebbe pubblicare la graduatoria, poi tra la fine di luglio e i primi di agosto si riunirà il Consiglio direttivo al quale parteciperanno tutti i presidenti dei Comitati regionali, tra cui quello sardo Gianni Cadoni. E saranno ufficializzati i ripescaggi.

Incrociano le dita la Cos e tutto il movimento calcistico sardo, perché con un club in più in Serie D ci saranno ripescaggi anche nelle altre categorie, col Tortolì che salirebbe in Eccellenza grazie al successo colto nei playoff di Promozione col Sant’Elena; in Prima categoria in attesa di un possibile salto in Promozione ci sono San Giorgio Perfugas, Mogoro, Baunese e Thiesi; in Seconda categoria sperano Accademia Sulcitana, Atletico Sorso, Macomer e Villagrande.

Riguardo al mercato si parla del ritorno dell’attaccante Sergio Nurchi e del possibile arrivo del centrocampista Andrea Feola e dell’esterno Stefano Sarritzu nonché delle conferme di Mattia Floris, Andrea Demontis e Marco Piredda. Qualche settimana fa al Gran Galà di fine stagione il segretario Franco Palleschi, dirigente da 43 anni, ha ricevuto il premio per la Benemerenza sportiva regionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA