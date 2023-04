Cos, raid salvezza a Cassino 

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Maurizio Floris, Balbo, Piredda (26’ st Ladu), Cadau, Demontis, Nurchi (32’ st Villa), De Mutiis (24’ ar Ganzerli), Zanoni, Derbali, Mattia Floris (29’ st Mancosu), Laconi (21’ st Zoppi). In panchina De Luca, Loi, Manca, Vesi. Allenatore Carta (Loi squalificato).

Cassino (3-4-3) : Della Pietra, Raucci (8’ st Tomassi), Donnarumma, Orlando (22’ st Evangelista), Cocorocchio, Lucchese, Mazzaroppi (40’ st Bianchi), Darboe, Cardillo, Cavaliere (8’ st Ceccarelli), Tribelli. In panchina Campisi, Plini, Maciariello, Pompei, Caiazzo. Allenatore Carcione.

Cassino 0

Cos 1

Arbitro : Giordano di Grosseto.

Reti : 41’ pt Derbali.

Note : ammoniti Balbo, Laconi, Piredda, Demontis. Recupero 2’ pt e 7’ st.

Cassino. Colpo grosso della Costa Orientale Sarda che con una rete di Derbali espugna il campo del Cassino mettendo una seria ipoteca sulla salvezza. Per gli uomini di Loi una prestazione perfetta: hanno dominato il primo tempo trovando il gol del vantaggio e nella ripresa hanno controllato senza subire.

La cronaca

Cos subito all’attacco: al 7’ Demontis impegna Della Pietra. Al 10’ punizione di Piredda, Della Pietra non si fa sorprendere. Al 20’ diagonale di Mazzaroppi, Maurizio Floris blocca a terra. Al 12’ il portiere ospite si oppone su un tiro ravvicinato di Laconi. Al 26’ Laconi smarca Mattia Floris davanti alla porta, il centrocampista calcia, Della Pietra salva in due tempi. Al 41’ la Cos passa meritatamente in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra calciato da Floris, Derbali trova la zampata vincente.

Nella ripresa, al 28’ conclusione di Cocorocchio dal limite dell’area, palla di poco a lato. Al 40’ Cos vicina al raddoppio con un pallonetto dal limite di Villa che si stampa sulla traversa.

