Cos, Pinna frena: non siamo ancora fuori dal tunnel 

La salvezza per ora resta un sogno ma la Costa Orientale Sarda sta dando importanti segnali di vita. E questo sogno può diventare realtà. Dopo otto sconfitte consecutive, la squadra gialloblù ha ottenuto quattro risultati utili che hanno fruttato otto punti, i quali si aggiungono ai due conquistati nelle prime due giornate. L’arrivo di Sebastiano Pinna in panchina ha prodotto la scossa sperata. Con lui la squadra in campionato è imbattuta, ha segnato tre reti subendone una. Evidenti segnali di equilibrio. Occupa ancora l’ultima posizione ma la zona playout, che al momento non può che essere il primo obiettivo, è distante appena tre lunghezze. Mentre la salvezza diretta c'è un divario di otto punti. «Siamo consapevoli di essere ancora in una situazione critica», dice Pinna. «Non siamo usciti dal tunnel dove è ancora tutto buio. Siamo ultimi e dobbiamo continuare a lottare. La corsa dobbiamo farla su noi stessi. Ma la strada che stiamo percorrendo è quella giusta».

Domenica scorsa, Piredda e compagni hanno raccolto tre punti al “Pavona” di Albano Laziale contro la Cynthialbalonga. «Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno disputato una grande partita. Il loro spirito di squadra, la determinazione e il coraggio dimostrati in campo sono segnali molto positivi per il futuro. Inoltre, vincere ci dà maggiore autostima e autoconsapevolezza e crea fiducia non solo tra i giocatori ma a tutto l’ambiente. Abbiamo meritato il successo», prosegue. «Non abbiamo concesso quasi nulla all’avversario. Abbiamo avuto pure una grandissima occasione con Nino Pinna alla metà del secondo tempo per chiudere prima l’incontro. Nell’insieme sono contento. Vedo il gruppo compatto. Dobbiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo sia per il lavoro che sotto l’aspetto mentale».

Rispetto alla prima stagione con la denominazione “Cos”, 2022/2023, dopo quindici turni i sarrabesi ogliastrini avevano conquistato 15 punti mentre nella scorsa stagione 30. Nella prima annata, la Cos chiuse il girone di andata con 18 punti. Ora mancano due turni al giro di boa e gli uomini di Pinna potrebbero avvicinarsi (16 la quota massima raggiungibile). Nel girone di ritorno della stagione 2022/2023 cambiò marcia ottenendo i 25 punti che permisero di raggiungere la salvezza diretta.

Domenica prossima all’Is Arranas arriva il Gelbison, quarta forza del torneo. «Un avversario difficile come tutti», conclude Pinna, «ci faremo trovare pronti». A Tertenia la Cos non vince dal 21 aprile scorso. Quasi otto mesi. Bisogna sfatare anche questo tabù.

RIPRODUZIONE RISERVATA