Cos, peccato: i rigori sorridono al Guidonia 

Cos (dcr) 7

Guidonia 8

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Xaxa, Piseddu, Severgnini, Derbali, Morlando, Demontis, Ladu, Antonio Loi, Pinna, Attah (25’ st Sartor), Aloia (17’ st Santoro). In panchina Maurizio Floris, Piredda, Cabiddu, E. Loi, Caferri, Sulis, Monteleone. Allenatore Sebastiano Pinna.

Guidonia Montecelio (4-3-3) : C. Guerrieri, Succi, Buono (45’ st Ardizzone), Tounkara (17’ st Calì), Sfanò, Maccari (8’ st Spinosa), Giordani, Icardi (28’ st Rossi), Stefanelli (17’ st Errico), Calzone, Musso. In panchina Mastrangelo, M. Guerriero, Piroli. Allenatore David D’Antoni.

Arbitro : Liberato Maione di Ercolano.

Reti : 18’ pt (r) Tounkara; 3’ st Pinna.

Note : ammoniti Xaxa, Sartor, Rossi.

Sequenza rigori : Ladu (gol), Calì (gol), Pinna (gol), Ardizzone (parato), Sartor (gol), Musso (gol), Loi (parato), Spinosa (gol), Demontis (gol), Rossi (gol), Santoro (gol), Sfanò (gol), Derbali (gol), Calzone (gol), Morlando (parato), Giordani (gol).

tertenia. Per la Cos l’impresa sfuma ai rigori. Dopo 90’ equilibrati, terminati 1-1, a passare agli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria è il Guidonia dopo ben sedici penalty. Nell’ottava e ultima serie Guerriero para il tiro di Morlando mentre Giordani batte Xaxa. Finisce 7-8.

Nel primo tempo all’11’ Tounkara davanti a Xaxa si divora il gol. Al 18’ Tunkara entra in area e viene steso da Xaxa: è rigore che lo stesso attaccante trasforma. Al 24’ botta di Aloia dalla distanza, Guerriero vola e respinge. Al 28’ punizione di Ladu dal vertice destro, Guerriero si rifugia ancora in angolo. Nella ripresa al 3’ Piseddu sfonda sulla destra, entra in area, arriva sul fondo e crossa per Pinna che anticipa tutti sul primo palo e insacca alla destra di Guerrieri. Al 7’ Ladu calcia da 25 metri, Guerrieri vola sulla destra e devia in angolo. Null’altro di eclatante da segnalare sino al fischio finale.

