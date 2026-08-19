Cos, oggi amichevole contro la Villacidrese 

Prosegue la marcia di avvicinamento al campionato della Costa Orientale Sarda, che oggi alle 18 scende in campo a Villacidro per affrontare la Villacidrese nella seconda amichevole della sua preparazione. Un test contro una formazione di Eccellenza, una categoria sotto quella dei gialloblù, che arriva dopo i segnali positivi del primo impegno: il 4-0 rifilato al Taloro, anch’esso squadra del massimo campionato regionale.

La preparazione procede bene e i nuovi arrivati si stanno integrando con l’ossatura confermata dalla passata stagione. Per il tecnico Francesco Loi l’appuntamento è comunque importante: un’occasione per vedere all’opera i suoi uomini in una fase in cui il lavoro sul campo è ancora quello pesante dell’avvicinamento.

Dall’altra parte una Villacidrese fresca di ripescaggio in Eccellenza e con una novità di peso in panchina: la prima squadra è stata affidata ad Andrea Cocco, ex attaccante del Cagliari e poi di Venezia, Verona, Vicenza e AlbinoLeffe, che ha chiuso la carriera due anni fa al Monastir. Per lui è la prima esperienza da allenatore: è subentrato a Diego Mingioni.

Poi si farà sul serio. Il 30 agosto la prima uscita ufficiale, la gara di Coppa Italia contro il Monastir a Bari Sardo, nuova casa della Cos. Il 6 settembre le stesse squadre si ritroveranno alla prima giornata del Girone G di Serie D. Un doppio incrocio che apre l’ottava stagione consecutiva della Cos nella categoria.

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