cos, occasione mancata 

COS 1

LATTE DOLCE 1

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Tommasino, M. Piredda (19’ st Cadau), Nurchi (29’ st Mattia Floris), Ladu, Aloia (39’ st Manca), Satta, Caferri, Rarinca (19’ st Zinzula), Naguel (6’ st Loi), Sulis, Gallo. In panchina Maurizio Floris, Ganzerli, Cabiddu, Zurbriggen. Allenatore Francesco Loi.

Latte Dolce (4-2-3-1) : Carboni, Aru (9’ st Marras), Canu, Cabeccia, Russu, Piga, Faye, Orlando (9’ st Johnson), Grassi (9’ st L. Piredda), Kaio Piassi (31’ st Marcangeli), Scognamillo (41’ st Patacchiola). In panchina Congiunti, Pireddu, Pilo, Salaris. Allenatore Mauro Giorico.

Arbitro : Simone di Renzo di Bolzano.

Reti : 4’ pt Gallo, 15’ st Scognamillo.

Note : ammoniti Sulis, Ladu, Cadau.

Tertenia. All’Is Arranas di Tertenia termina in parità il derby tra Cos e Latte Dolce, partita ben giocata da ambo le squadre. La squadra di Francesco Loi perde l’occasione di recuperare tre punti alla capolista Cavese, battuta dal Cassino. Primo pareggio esterno per i sassaresi.

Nel primo tempo al 4’ angolo di Naguel dalla destra e Gallo, ben appostato sul secondo palo, insacca di testa. Al 27’ su schema di calcio d’angolo ospiti vicini al pareggio: batte Piga rasoterra per Cabeccia che si libera dalla marcatura e calcia, la palla si stampa sulla traversa. Alla mezzora tiro cross di Canu dalla destra, Tommasino devia in angolo.

Nella ripresa al 5’ su azione di contropiede Naguel apre sulla destra per Nurchi che spara alto. Poco dopo cross di Nurchi dal vertice dell’area piccola, Cabeccia devia, la palla esce di poco alla destra di Carboni. Al 15’ sugli sviluppi di un corner Scognamillo si trova la palla tra i piedi davanti a Tommasino e calcia, il numero uno salva in angolo. Sull’angolo ancora battuto da Piga, incornata vincente di Scognamillo. Al 21’ sempre su un corner devia di testa Gallo, Carboni salva. Sul capovolgimento di fronte Scognamillo calcia a fil di palo. Al 32’ cross dalla destra di Cadau, deviazione area di Aloia, palla sulla traversa. Al 39’ Mattia Floris dal fondo serve Aloia che si fionda sulla palla e devia, ancora la traversa gli nega il gol. Dal 49’ Cos in dieci per un brutto infortunio a Caferri.

