Cos obbligata a vincere 

Tertenia. Il momento per la Cos è terribile. Scivolata sul fondo della classifica del campionato di Serie D, la squadra è in caduta libera. Lo spettro della retrocessione si fa sempre più vicino ed è necessario invertire subito la tendenza: mancano undici partite. E anche se la salvezza diretta è a soli tre punti, già domani nello scontro diretto contro l’Angri l’unico risultato utile è la vittoria.

Rosa dimezzata

Pesano in particolare le ultime tre sconfitte di fila. «È un periodo in cui sembra girare tutto storto», dice il presidente della società Stefano Boi, «domenica scorsa contro il Portici la formazione era composta per tre quarti da fuori quota perché abbiamo numerosi giocatori in infermeria. Il reparto difensivo è dimezzato, sono assenti i centrali Vesi e Moi e il tecnico Loi ha dovuto adattare gli esterni, come Zanoni, in quel ruolo. Nonostante questo, i ragazzi hanno giocato discretamente. Purtroppo ci sta capitando spesso di subire gol dopo pochi minuti, una partenza con l’handicap in questa situazione di emergenza non è il massimo. Da quando sono presidente non è mai successo di perdere tre partite di fila e trovarci in questa posizione».

Attacco asfittico

Il gol inizia a mancare da troppo tempo. Sono 283 i minuti trascorsi dall’ultima rete messa a segno dai gialloblù. A siglarla è stato Sergio Nurchi, al momento infortunato. «Anche nel reparto offensivo siamo rimaneggiati. Oltre a Nurchi, è fuori per infortunio Villa. Un periodo davvero nero sotto tutti i punti di vista». Il presidente però trova anche qualcosa di positivo. «Le avversarie fortunatamente ci stanno aspettando, la classifica è cortissima. È pur vero che siamo ultimi col Nola, ma il decimo posto è a soli 4 punti e il nono a 5. A dimostrazione di un campionato difficile, equilibrato e molto combattuto. Resto sempre fiducioso, convinto del buon valore del nostro organico».

La partita

Domani alle 14,30 a Tertenia arriva l’Angri. I campani hanno due punti in più, sono reduci da quattro pareggi e non vincono dal 4 dicembre (2-0 all’Atletico Uri). Per Mancosu e compagni il successo davanti al proprio pubblico manca da due mesi (3-1 col Monterotondo). «Dobbiamo rimboccarci le maniche per uscire da questa situazione», chiude Boi, «i ragazzi svolgono gli allenamenti sempre con dedizione e sacrificio. Mentalmente però non è semplice, servirebbe una scintilla per il giusto input. Speriamo accada domani, quando la posta in palio vale anche doppio. Bisogna assolutamente vincere».

