Cos, niente aggancio: la Nocerina vince e allunga in classifica 

Nocerina 1

Cos 0

Nocerina (4-3-3) : Fantoni; Crasta, Mazzei, Pinna, Mariano; Citarella (15’ st Rossi), Vecchione (22’ st Tuninetti), Carotenuto; Liurni (40’ st Gaetani), Cardella, Guida (31’ st Maimone). In panchina Venturini, Petti, Macari, Esposito, Gadaleta. Allenatore Morano Nappi (Marco Nappi squalificato).

Cos (4-3-3) : Xaxa; Cadau, Gallo, Bonu (23’ st Cabiddu), Cogotti; Demontis (13’ st Scarafoni), Ladu (13’ st Piredda), Naguel; Serra (13’ st Santoro), Aloia, Cossu (23’ st Mattia Floris). In panchina Tommasino, A. Loi, Manca, Laconi. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Sciolti di Lecce.

Rete : 22’ pt Liurni.

Note : espulso Gadaleta dalla panchina; ammoniti Pinna, Cogotti, Bonu, Ladu, Citarella; recupero 0’ pt e 6’ st.

Nocera Inferiore. Non è bastato un gran finale alla Cos per agguantare un pareggio che avrebbe abbondantemente meritato contro la vice capolista Nocerina allenata da Marco Nappi, ex tecnico dell’Arzachena.

La Cos ha convinto soprattutto nell’ultima mezzora di gioco, con i padroni di casa in vantaggio dal 22’ del primo tempo grazie alla rete messa a segno da Liurna e frutto anche di qualche incertezza difensiva ospite: il portiere Xaxa ha rinviato una palla calciata dal limite, Liurnu è stato più svelto di tutti intercettando la sfera e battendo con sicurezza a rete, Xaxa ha respinto ma ancora Liurnu è riuscito a impossessarsi della palla insaccando alle spalle dell’estremo difensore sardo. Il finale di gara è stato tutto di marca Cos, con occasioni per Cadau, Piredda, Santoro e Floris non andate a segno.

