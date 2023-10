Cos, la gioia esplode al 94’ 

Cos 3

Nocerina 2

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Tommasino, Piras (38’ st Laconi), Demontis (23’ st Scarafoni), Ladu, Aloia, Cogotti, A. Loi (30’ st Naguel), Bonu, Mattia Floris (36’ pt Nurchi), Cossu (23’ st Gomez), Gallo. In panchina Maurizio Floris, Manca, Satta, Serra. Allenatore Francesco Loi.

Nocerina (4-3-3) : Fantoni, Crasta, Fontana, Uliano (37’ st Tuninetti), Citarella, Basanisi (26’ st Poziello), Mazzei, Guida (11’ st Caccavallo), Garofalo, Rossi, El Bkhtaoui Faissal (11’ st Liurni). In panchina Venturi, Petti, Esposito, Mariano, Gadaleta. Allenatore Gianluca Esposito.

Arbitro : Andrea Giordani di Aprilia.

Reti : 38’ pt Guida, 1’ st Aloia, 10’ st El Bkhtaoui, 34’ st (r) Ladu, 49’ st Nurchi.

Note : ammoniti Basanini, Floris, Piras, Cogotti, Tuninetti, Citarella; recupero 3’ pt e 5’ st.

Tertenia. La Costa Orientale Sarda scrive una pagina importante della sua storia. Batte in rimonta l’ex nobile Nocerina, con un passato in Serie B, e vola al secondo posto. Come la settimana scorsa è ancora decisivo il capitano Sergio Nurchi autore del gol vittoria in pieno recupero. Prima del fischio d’inizio il sindaco di Tertenia, Giulia Murgia, consegna una targa al difensore Tommaso Cabiddu, protagonista di un gesto di fair play nell’incontro della squadra Juniores contro la Baunese.

Primo tempo molto combattuto con le formazioni che si affrontano a viso aperto. Al 38’ passano i campani con Guida su cross di Rossi. In avvio di ripresa immediato pareggio della Cos: cross dalla destra di Cossu e deviazione vincente di Aloia. La gioia dura però appena 9’: Basinisi serve El Bkhtaoui e supera Tommasino in uscita. Al 19’ Nurchi calcia debole da buona posizione, Fantoni blocca. Al 34’ Rossi stende in area Cogotti. È rigore, che Ladu trasforma. Al 49’ lo zampino di Sergio Nurchi che fa esplodere di gioia il pubblico.

