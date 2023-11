Cos, la corsa alla vetta passa dal derby col Budoni 

Il derby Costa Orientale Sarda-Budoni è la partita di cartello della decima giornata del campionato di Serie D (girone G) in programma oggi con fischio d’inizio alle 14,30. All’Is Arranas di Tertenia la squadra di Francesco Loi insegue la sesta vittoria consecutiva. I gialloblù sono in serie utile da sette incontri: un momento magico che ha permesso loro si agguantare il secondo posto a un solo punto dalla Cavese, impegnata sul difficile campo dell’Ardea dove in questa stagione finora ha vinto solamente proprio la Cos.

«Una gara difficile come tutte», dice il difensore Matteo Gallo, punto di forza della difesa, «vogliamo proseguire sulla strada che stiamo percorrendo dando continuità ai risultati. Stiamo lavorando sulla fase difensiva per cercare di prendere meno reti in modo da evitare di dover sempre rincorrere. Abbiamo una rosa lunga che ci permette di essere sempre in partita, carichi di energia. La nostra forza è il gruppo. Ciascuno di noi è importante e tutti remiamo nella stessa direzione, al servizio della squadra, tralasciando le individualità. Questo sta facendo la differenza. Affrontiamo una squadra forte galvanizzata dall’aver ritrovato la vittoria dopo cinque incontri e che nelle prestazioni non ha praticamente mai deluso. Non sarà semplice. Ci vorrà la miglior Cos».

Anche il Budoni di Raffaele Cerbone cercherà di ottenere il massimo. Dopo la Cos dovrà affrontare in casa Ardea e Cavese. Un calendario impegnativo ma i biancocelesti hanno dimostrato di poter lottare alla pari contro qualunque avversario. Dirige l’incontro Vincenzo Hamza Riahi di Lovere.

Allo stadio “Enzo Mazzella” di Ischia è atteso il Latte Dolce, terzo della classe. I sassaresi cercano riscatto dopo la sconfitta sul campo della Romana. Arbitra Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona L’Atletico Uri affronta al “Ninetto Martinez” la Cynthialbalonga, formazione reduce da due sconfitte di fila nelle quali non è andata a segno. I giallorossi invece puntano al terzo successo di fila. «Giochiamo sempre per vincere», dice il tecnico Massimiliano Paba, «non dobbiamo mai accontentarci. È chiaro che bisogna dare tutto in campo. Le avversarie sono di spessore». Dirige Umberto Spedale di Palermo.

