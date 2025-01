Cos in ripresa ma la strada è lunga 

Tertenia. Tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte. Le otto gare in panchina di Sebastiano Pinna hanno fruttato alla Cos 12 punti dei 14 conquistati sinora. Una media di un punto e mezzo a partita, che significherebbero salvezza certa se non fosse che la formazione è ultima: posizione da retrocessione diretta. I playout distano quattro lunghezze, la salvezza diretta è lontana otto. La situazione è critica ma ci sono ancora quindici partite da giocatore.

Domenica scorsa Mattia Floris e compagni hanno pareggiato a Tertenia contro l’Atletico Uri non riuscendo a sfatare il tabù della vittoria casalinga, che manca da quasi nove mesi. Una partita dai due volti: la Cos avrebbe meritato di chiudere in vantaggio il primo tempo ma la porta avversaria è apparsa stregata (colpiti tre legni). Nel secondo tempo, equilibrato, gli avversari sono passati in vantaggio a 9’ dallo scadere e la sconfitta sarebbe stata pesantissima, ma una grande reazione ha permesso ai gialloblù di conquistare un punto e, soprattutto, mantenere l’Uri (penultimo) a +3. «Ci sta stretto il pareggio, figuriamoci un’eventuale sconfitta», dice il tecnico Pinna, «i ragazzi hanno fatto una grande partita. Peccato per l’errore nell’occasione del pareggio, ma in seguito abbiamo creato tantissime occasioni. Accettiamo il risultato, che ci permette comunque di muovere la classifica». (ant. ser.)

