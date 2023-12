cos, impresa sfiorata 

San Marzano 2

Cos 2

San Marzano (3-4-3) : Cevers, Musso, Altobello, Bruno (11’ st Musumeci), Rossi (11’ st Munoz), Mancini, Favo (17’ st Uliano), Di Gennaro, Camara, Ferrari, Marotta. In panchina Pareiko, Balzano, La Gamba, Ziello, Cuomo, Melillo. Allenatore Zironelli.

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Maresca, Demontis, Ladu, Aloia (44’ st Manca), Cabiddu, Cogotti, Loi, Bonu, Satta, Naguel (9’ st Nurchi), Cossu (9’ st Scarafoni). In panchina Mau. Floris, Cadau, Caferri, Rarinca, Laconi, Serra. Allenatore Loi.

Arbitro : Sassano di Padova.

Reti : 24’ pt Demontis, 21’ st Altobello, 32’ st Ladu, 39’ st Uliano.

Note : ammoniti Favo, Marotta, Loi; recupero 2’ pt e 4’ st.

palma campania. Sfiora l’ennesima impresa la Costa Orientale Sarda che strappa comunque un buon punto a Palma Campania contro il San Marzano. Per due volte in vantaggio la squadra di Francesco Loi è stata raggiunta. Il 2-2 finale arriva a 6’ dallo scadere complice un errore del portiere Maresca. Poco prima Aloia era andato vicinissimo al tris. Resta quindi un pizzico di rammarico per la seconda della classe, ora a cinque lunghezze dalla capolista Cavese.

Primo tempo

All’8’ Camara serve in orizzontale Favo che calcia dal limite, la palla accarezza la parte esterna del palo. Risposta immediata della Cos: Demontis appoggia per Aloia che calcia in semirovesciata, Cevers salva. Al 23’ conclusione del giovane Cabiddu dal limite, la sfera sorvola di poco la traversa. Sessanta secondi dopo gli ospiti sbloccano il risultato con un eurogol del solito Demontis che con una grande conclusione dal limite trafigge l’incolpevole Cervers. Alla mezzora una conclusione di Di Gennaro sfiora l’incrocio dei pali.

Ripresa

Ci prova subito Antonio Loi da fuori area ma la palla si perde sul fondo. Al 15’ Camara penetra in area, si libera di Satta e calcia, Maresca respinge, sulla ribattuta calcia Ferrari ma Cogotti in scivolata salva sulla linea. Al 21’ il pareggio: cross di Mancini e incornata vincente di Altobello dall’area piccola. Al 26’ conclusione di Demontis dal limite dell’area di poco alta. Al 29’ Camara supera Maresca in uscita ma viene fermato dall’ottimo Satta. Tre minuti più tardi i sardi si portano con merito nuovamente davanti grazie ad un calcio piazzato dello specialista Ladu, il cui sinistro fnisce sotto l’incrocio. Al 34’ Aloia potrebbe chiudere la partita ma da buona posizione non trova lo specchio. Gol sbagliato gol subito: al 39’ il San Marzano pareggia con una conclusione dalla distanza di Uliano senza troppe pretese. Non immune da colpe Maresca: la palla gli scivola dalle mani e s'infila nell'angolino basso. Al 45’ Satta salva ancora su Munoz. Nel recupero vicini al gol Altobello, Nurchi e Ferrari.

Antonio Serreli

