Cos, impennata con l’Aprilia 

Aprilia 1

Cos 2

Aprilia (4-4-2) : Silvestrini, Bordi, Gjuci, Murgia, Travaglini (3’ st Marianelli), Ceka, Battisti (35’ st Pezone), Grossi, Capuano, Innocenti (25’ st Zanchetta), Corelli (25’ pt Paoloni). In panchina Siani, Bernardini, Pedone, Sebastienelli, Guarino. Allenatore Mariotti.

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Maurizio Floris, Balbo, Piredda, Cadau, Demontis, Ladu, Mancosu (46’ st Mascia), De Mutiis (16’ st Cossu, 42’ st Ganzerli), Zanoni, Derbali, Laconi. In panchina De Luca, Loi, Moi, Zoppi, Piras, Contu. Allenatore Sanna (Francesco Loi squalificato) .

Arbitro : Mascolo di Castellamare di Stabia.

Reti : 42’ pt Demontis, 19’ st Murgia, 24’ st Laconi.

Note : ammoniti Battisti, Piredda, Marianelli; recupero 2’ pt-4’ st.

Tertenia. Una grande Costa Orientale Sarda si aggiudica lo scontro diretto con l’Aprilia e si porta fuori dalla zona playout. Tre punti che valgono oro colato. Si è trattato della seconda vittoria di fila dopo quella interna con l’Angri.

Il match

Le reti dei gialloblù portano le firme di Demontis e Laconi. In mezzo il momentaneo pareggio dei laziali col sardo, ex Cagliari e Olbia, Murgia. Nel primo tempo, all’8’ Maurizio Floris devia in angolo una conclusione di Grossi. Al 29’ è Innocenti a costringere Floris a rifugiarsi in corner. Al 36’ De Mutiis ci prova dalla distanza, palla sul fondo. Al 42’ la Cos passa in vantaggio con Demontis su assist millimetrico di De Mutiis. Nella ripresa, al 12’ una conclusione di Capuano fa la barba al palo. È il preludio al pareggio che arriva al 19’ con un colpo di testa di Murgia, servito da Innocenti. Al 23’ Cossu calcia da due passi, Silvestrini devia in angolo. Sull’azione del corner Laconi riporta davanti la squadra gialloblù. Dopo il vantaggio, la Cos gestisce il risultato senza problemi sino al fischio finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata