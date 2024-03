Cos, i playoff si allontanano Il Latte Dolce esonera Giorico 

Si allontana il sogno dei playoff per la Costa Orientale Sarda, mentre per il Latte Dolce (che prorpio ieri ha esonerato l’allenatore Mauro Giorico), l’Atletico Uri e il Budoni la classifica è sempre più pericolante. Dodicesima giornata del girone G da dimenticare per le sarde: non ha fruttato neppure un punto. La Cos con l’uomo in più ha perso sul campo dell’ex cenerentola Boreale, che in casa non vinceva da quasi quattro mesi, compromettendo la possibilità di partecipazione ai playoff (distano 5 lunghezze) e sprecando un’occasione per riavvicinarsi. Non ha nascosto la propria delusione il tecnico Francesco Loi. Si rischia di buttare alle ortiche quanto di buono è stato fatto nella prima parte di stagione quando la Cos addirittura si contendeva il primato con la corazzata Cavese, prossima avversaria.

Non sorride neppure il Latte Dolce, sconfitto in casa dal Gladiator. I sassaresi non vincono in casa dalla prima di ritorno, dal 7 gennaio scorso, ora hanno solo un punto di vantaggio dalla zona playout. Battuta d'arresto pure per l’Atletico Uri che è un gradino sotto il Latte Dolce in compagnia proprio del Gladiator. I giallorossi hanno perso al “Ninetto Martinez” col Trastevere, altro concorrente per la salvezza che ora ha preso un po' di margine dalla zona calda e che alla ripresa del torneo, il 7 aprile, riceverà la squadra di Mauro Giorico. L’Uri, invece, farà visita all’Ischia, in rotta playoff. Per il Budoni, sconfitto sul campo della Cavese, la situazione è drammatica. (ant.ser.)

