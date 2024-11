Cos, finalmente: dopo otto sconfitte vince in Coppa 

Ostia Mare 11

Ostia Mare (4-4-2) : Morlupo, Peres, Senesi, Ciavarelli (1’ st Lazzeri), Plini (8’ st Kouko), Angiulli, De Crescenzo, Calvo, Checchi (18’ st Morano), Mercuri (32’ st Ouali), Brugi (24’ st Corradi). In panchina Valori, Di Filippo, Ouali, Proietti, Milone. Allenatore Simone Minincleri.

Cos (4-4-2) : Maurizio Floris, Severgnini, Demontis, Ladu, Cabiddu, Antonio Loi (32’ st Aloia), Enrico Loi (32’ st Piseddu), Caferri, Sulis, Mattia Floris (11’ st Santoro), Pinna. In panchina Xaxa, Piseddu, Boi, Morlando, Rarinca, Monteleone. Allenatore Antonio Carta (Francesco Loi squalificato).

Arbitro : Mascolo di Castellammare di Stabia.

Reti : 14’ pt Ladu, 37’ st Morano.

Rigori : Ladu gol, Angiulli gol, Pinna gol, Kouko gol, Aloia gol, Senesi gol, Santoro gol, Morano gol, Demontis gol, Lazzeri gol, Sulis gol, De Crescenzo gol, Caferri gol, Peres gol, Piseddu gol, Checchi gol, Severgnini gol, Ouali gol, Cabiddu gol, Corradi gol, Maurizio Floris gol, Morlupo fuori.

Note : ammoniti Plini, Angiulli e Kouko (Ostia Mare); Mattia Floris e Pinna (Cos).

Ostia. È un’altra Cos in Coppa Italia. La squadra di Francesco Loi supera l’Ostia Mare 12-11 ai rigori dopo l’1-1 del 90’ e passa ai sedicesimi di finale. Un risultato meritatissimo. I sardi sono scesi in campo con determinazione sbloccando quasi subito il risultato grazie a Pietro Ladu e sfiorando più volte il raddoppio. Nella finale di gara però l’Ostia Mare ha pareggiato col giovane Morano. Tutti i 22 in campo hanno tirato dagli 11 metri: del portiere di casa Morlupo l’unico errore, con la palla finita sopra la traversa.

Al 5’ Senesi fa la barba al palo. Al 14’ Cos avanti: Antonio Loi s’invola sulla fascia e serve Ladu che insacca. Al 28’ su calcio d’angolo Checchi devia di testa e Mattia Floris salva sulla linea. Al 42’ Pinna tira dal lontano, Morlupo (fuori dai pali) riprende la posizione e blocca. Dopo 1’ su angolo ci prova Angiulli senza fortuna.

Nella ripresa al 7’ Pinna dalla fascia entra in area e calcia, Ciavarelli devia in angolo. Al 9’ colpo di testa di Kouko su cross di Di Crescenzo, Maurizio Floris risponde alla grande. Poco dopo la conclusione di Senesi è alta. Al 17’ Ladu da fuori area manda a lato. Al 22’ Corradi calcia sotto la traversa, Floris para. Alla mezzora Demontis dalla distanza impegna Morlupo in angolo. Al 37’ il pareggio: angolo, Checchi di testa serve Morano che dal limite manda la palla all’angolino. Al 44’ Maurizio Floris salva su incornata di Kouko. Al 46’ Morlupo respinge di piede un tiro ravvicinato di Pinna. Al 49’ traversa di Morano. Poi i rigori. Calciano anche i portieri: Floris non sbaglia, Morlupo sì. Passa la Cos.

