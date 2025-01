cos e Uri, un pari inutile 

Cos 2

Atletico Uri 2

Costa Orientale Sarda (4-2-3-1) : Maurizio Floris, Rossi, Piredda, Piseddu, Cabiddu, Morlando, Calabrese (29’ st Ladu), Derbali, Mattia Floris, Romano, Pinna. In panchina Xaxa, Severgnini, Boi, A. Loi, E. Loi, Sulis, Marras, Santoro. Allenatore Sebastiano Pinna.

Atletico Uri (4-4-2) : Cherchi, Ravot (39’ st Jah), Pisano, Rossetti, Piacente, F. Piga (1’ st Dore), C. Piga (29’ st Scanu), Animobono (1’ st Fiorelli), Melis, Demarcus (43’ st Tognoni), De Cenco. In panchina Bortoletto, Anedda, Cicarevic, Basciu. Allenatore Massimiliano Paba.

Arbitro : Francesco D’Andria di Nocera Inferiore.

Reti : pt 3’ Piseddu, 6’ Demarcus; st 36’ De Cenco, 41’ (r) Ladu.

Note : ammoniti Pisano, Fiorelli, C. Piga, Morlando.

Tertenia. All’Is Arranas di Tertenia è parità tra Costa Orientale Sarda e Tertenia. Un derby ricco di colpi di scena. Resta un tabù la vittoria casalinga per i gialloblù: non vincono dal 21 aprile. Per gli uomini di Pinna, ultimi, la zona salvezza è a quattro punti. L’Uri, penultima, è a meno uno dal terzultimo posto. I padroni di casa passano subito avanti ma vengono raggiunti immediatamente, e nella prima frazione per tre volte il palo nega loro la seconda rete. Dopo la mezzora della ripresa l’Uri completa la rimonta ma la Cos non si scoraggia acciuffando il pari a 4’ dal triplice fischio.

La partita

La squadra di casa scende in campo con grande determinazione e dopo appena 3’ sblocca il risultato: Calabrese, all’esordio con la maglia gialloblù, serve sulla destra Piseddu che con un preciso diagonale trafigge Cherchi. Due minuti più tardi ecco l’occasione per raddoppiare: Mattia Floris conclude da ottima posizione, Cherchi respinge, sulla ribattuta arriva Pinna che calcia, un difensore ospite salva. L’Atletico si scuote e sessanta secondi dopo trova il pareggio: Melis verticalizza per Demarcus che supera Maurizio Floris in uscita. Al 15’ conclusione di Ravot da fuori area, palla sopra la traversa. Al 19’ su azione di contropiede Mattia Floris serve l’accorrente Romano che calcia di prima intenzione, la palla si stampa sul palo. La squadra di casa continua a premere sull’acceleratore: al 24’ Calabrese con un pallonetto colpisce la traversa poi Mattia Floris spara alto. Al 27’ ci prova Piredda da fuori area ma è ancora il palo a negare il gol ai sarrabesi ogliastrini. Allo scadere cross di Pisano per Demarcus che da pochi passi non trova lo specchio.

Secondo tempo

A inizio ripresa il gioco stagna in mezzo al campo. Al 15’ conclusione di Fiorelli da fuori area, palla sul fondo. Al 23’ gran tiro al volo di Mattia Floris, un difensore giallorosso devia in angolo. Sul corner lo stesso giocatore sfiora la rete. Al 34’ Rossi calcia dalla distanza, la palla sorvola la traversa. Al 36’ la rete dell’Uri: Melis riceve palla sulla sinistra, entra in area e serve De Cenco che, dal limite dell’area piccola, batte Maurizio Floris. La Cos non si disunisce e al 41’ guadagna un rigore per fallo di Rossetti su Ladu che dal dischetto spiazza Cherchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA