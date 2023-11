Cos, è un punto d’oro 

Cavese 0

Cos 0

Cavese (3-5-2) : Boffelli; Troest, Magri, Derosa; Sette, Konate (19’ st Felleca), Zenelaj, Urso, Polanco (21’ st Rana); Addessi (27’ st Piovaccari), Di Piazza (10’ st Foggia). In panchina Ascioti, Antonelli, Chiarella, Buschiazzo, Rana, Megna. Allenatore Daniele Cinelli.

Costa Orientale Sarda (4-2-3-1) : Maurizio Floris; Piras, Gallo, Bonu, Cogotti; Demontis (42’ st Mattia Floris), Ladu; Serra (27’ st Laconi, 47’ st Cabiddu), Loi (14’ st Naguel), Scarafoni; Aloia (35’ st Manca). In panchina Maresca, Nurchi, Satta, Zannini. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Andrea Bortolussi di Nichelino.

Note : ammoniti Derosa, Scarafoni; angoli 6-2 per la Cavese; recupero 0’ pt e 6’ st.

Cava de’ Tirreni. La Costa Orientale Sarda raccoglie un punto d’oro allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni confermandosi una grande squadra. Termina senza reti l’incontro di cartello con la capolista Cavese, valido per la tredicesima giornata. Tra le formazioni restano tre punti di distacco. Per gli uomini di Francesco Loi, che ormai hanno dimostrato di poter puntare in alto, è l’undicesimo risultato utile consecutivo. Parità anche nel conto delle traverse: un legno per Di Piazza della Cavese e uno per Demontis per la Cos Demontis. Lo stesso Di Piazza ha sbagliato un rigore al 35’.

Nel primo tempo al 9’ conclusione di Addessi, Floris fa buona guardia. Sul capovolgimento di fronte ci prova Scarafoni, la palla sorvola la traversa. Al 23’ Sette serve Addessi che calcia di poco sul fondo. Un minuto dopo su cross di Addessi spettacolare rovesciata di Di Piazza, la sfera sorvola la traversa. Al 27’ su azione d’angolo deviazione area di Addessi, la mira non è precisa. Al 33’ occasione per la Cos con Aloia che anticipa in area Troest e calcia, Boffelli salva. Al 34’ i padroni di casa hanno la ghiotta occasioni per passare in vantaggio: il direttore di gare concede un rigore per un fallo di mano in area di Cogotti su una palla calciata da Urso. Dal dischetto si presenta Di Piazza che spiazza Floris ma la palla sbatte sulla parte alta della traversa.

In avvio di ripresa Zenelaj, appostato sul secondo palo, devia di testa ma senza centrare lo specchio. Al 19’ con l’inserimento di Felleca per Konate il tecnico dei campani Cinelli passa al 3-4-3. Al 25’ angolo di Ladu, Aloia anticipa tutti e devia di testa ma non riesce a inquadrare la porta. Un minuto dopo gran bolide dalla distanza di Demontis che fa tremare la traversa. Al 32’ punizione dalla distanza di Ladu, la palla finisce di poco altra sopra la traversa. Al 33’ il neo entrato Piovaccari non riesce a sfruttare una disattenzione difensiva degli ospiti. Al 44’ Felleca si libera di due uomini e da buona posizione spara alto. La gara finisce lì.

RIPRODUZIONE RISERVATA