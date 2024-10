Cos e Olbia, serve vincere 

Due gare interne, tre trasferte e l’orario inconsueto di Latte Dolce-Gelbison, che inaugura il turno alle 11, caratterizzano l’infrasettimanale di oggi, valido per l’8ª giornata di Serie D. In vista dell’impegno contro la “big” allenata da Giuseppe Galderisi i sassaresi chiamano a raccolta il pubblico con l’ingresso gratuito al “Campo Principale”.

Obiettivo bis

Archiviata la prima vittoria, arrivata nel derby di Usini con l’Atletico Uri, i biancocelesti puntano al bis in casa, dove hanno collezionato tre pareggi in tre gare, e al quinto risultato utile consecutivo, ma per centrare l’obiettivo e consolidare la buona classifica (8 punti) la migliore delle sarde ha bisogno di tutto il sostengo possibile. «Con una squadra giovane come la nostra abbiamo pagato alcuni episodi ed è normale, però stiamo lavorando con serietà», ha spiegato l’allenatore in seconda Tommaso Movilli dopo il derby seguito al posto dello squalificato Gabriele Setti, che oggi torna in panchina. «Abbiamo avuto tanti infortuni e non vincere stava diventando un peso: questo successo aiuterà a vincere», ha poi sottolineato l’ex Olbia.

Il successo

A proposito di vittoria, all’Ilvamaddalena (fermata sabato sul 2-2 allo scadere proprio dalla Gelbison) manca da tre turni. La sfida interna con la Sarnese (ore 14) offre agli isolani la possibilità di tornare a riassaporare i 3 punti. Ma bisogna crederci. «Giocheremo allo “Zichina” contro un’altra squadra importante, che ha cambiato allenatore e battuto la capolista Anzio e verrà qui motivata», premette il tecnico Carlo Cotroneo, «ma abbiamo la possibilità di giocare in casa e di proseguire il nostro cammino verso il nostro primo obiettivo, che è la salvezza».

Post derby

In campo alle 14 anche l’Atletico Uri, di scena nella tana della Puteolana. I punti persi nel derby col Latte Dolce fanno male al morale e alla classifica, però a dispetto del quartultimo posto l’allenatore dei giallorossi Massimiliano Paba rassicura tutti: «Il campionato è più difficile degli anni scorsi, ma lavorando con serenità e coesione ne verremo fuori, anche perché siamo vaccinati: in altre stagioni siamo morti e resuscitati più volte».

Sul fondo

Infine Cos e Olbia, appaiate in fondo alla classifica con 2 punti e ancora a caccia del primo successo. Incassato il quinto ko consecutivo contro il Trastevere, i sarrabesi affronteranno in trasferta dalle 14,30 il Real Monterotondo, che a +3 è a portata di aggancio: una vittoria varrebbe il doppio e potrebbe dare la scossa. Discorso analogo per l’Olbia, attesa alle 15 proprio sul campo del Trastevere. «I ragazzi stanno bene ma per uscire dalla dinamica negativa del momento serve la vittoria», sottolinea l’allenatore Lucas Gatti, arrivato 2 settimane fa sulla panchina dei bianchi, sconfitti sabato a domicilio dalla Paganese: «Il Trastevere è una squadra giovane ma davanti ha giocatori che, quando glielo concedi, possono farti male. Se però approcciamo la partita con determinazione, ciò che è mancato finora, possiamo fare gol e vincere».

