Cos e Latte Dolce non si fanno male 

Cos 0

Latte Dolce 0

Costa Orientale Sarda (4-3-2-1) : Xaxa, Dessena, Marco Piredda (10’ st Murgia), Soilhi, Campana (30’ st Demarcus), Arboleda, Rossetti, Feola, Satalino (20’ st Oriano), Intinacelli (20’ st Nurchi), Sacko (38’ st Floris). In panchina Mejri, Zurbriggen, Spanu, Mameli. Allenatore Francesco Loi.

Latte Dolce (3-4-2-1) : Salvato, Aiello, Luiu (46’ st Casolongue), Cabeccia, Ruggiu (22’ st E. Fini), Tannor (42’ st Di Gianni), Loru (42’ st Pulina), Luigi Piredda (22’ st Mayr), Pinna, Tesio, Bouabre. In panchina Petricciuolo, Di Paolo, Coghetto, Asproni. Allenatore Michele Fini.

Arbitro : Leonardo Colombi di Livorno.

Note : ammoniti Feola, Bouabre, L. Piredda; espulso l’allenatore del Latte Dolce, Michele Fini al 25’ st; angoli 6-7 per il Latte Dolce; recupero 0’ pt e 3’ st.

Tertenia. Come nella passata stagione, il derby tra Costa Orientale Sarda e Latte Dolce termina in parità, questa volta a reti inviolate. Gara intensa e piacevole, con occasioni da entrambe le parti e un grande rammarico per i padroni di casa, che nella ripresa falliscono un calcio di rigore con Campana.

Le scelte

La Costa Orientale Sarda si schiera con il consueto 4-3-3. In difesa Feola e Rossetti, con Arboleda e Soilhi sulle corsie laterali. A fare da schermo davanti alla retroguardia c’è Marco Piredda, affiancato dalle mezzali Sacko e Intinacelli. Il tridente offensivo è formato da Satalino e Dessena alle spalle di Campana. Il Latte Dolce risponde con un 3-4-2-1 ordinato e compatto: in difesa comanda capitan Cabeccia, con Aiello e Pinna ai lati. Sulle fasce agiscono Bouabre e Luiu, in mezzo al campo la coppia formata da Luigi Piredda e Tesio. In attacco, Loru e Ruggiu si muovono a supporto del centravanti Tannor.

Le emozioni

Nel primo tempo le occasioni non mancano. Al 18’ Campana colpisce il palo con una rasoiata, ma l’azione è viziata da fuorigioco. Il Latte Dolce si rende pericoloso su palla inattiva: al 21’ Pinna, e al 27’ Aiello (palo su corner), sfiorano il vantaggio. Al 40’ Boubre serve Loru, che calcia sull’esterno della rete. Nella ripresa il match si accende subito: al 2’ Luiu impegna Xaxa con un tiro-cross velenoso, mentre al 4’ Arboleda subisce fallo in area da Tesio. L’arbitro indica il dischetto, ma Campana calcia debolmente e Salvato blocca il rigore in tuffo. Al 15’ Latte Dolce pericoloso: Loru, ben servito da Cabeccia, salta Rossetti ma trova l’opposizione di Xaxa. Nel finale il forcing della Cos non porta al gol: al 31’ Nurchi tenta il pallonetto, fuori misura. Al 34’ Dessena esplode un gran destro da fuori, Salvato devia con l’aiuto della traversa. Al 41’ Demarcus non sfrutta un’uscita imprecisa del portiere ospite, mentre per gli ospiti al 47’ Mayr va vicino al colpo da tre punti, ma la sua conclusione termina alta.

Il triplice fischio sancisce un pareggio che muove la classifica di entrambe le squadre, ma che lascia più di un rammarico ai padroni di casa per il rigore fallito e le diverse occasioni create. Il Latte Dolce, solido e ben organizzato, ha mostrato buona personalità, affidandosi all’esperienza di Cabeccia e alla vivacità di Loru.

RIPRODUZIONE RISERVATA