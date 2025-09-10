VaiOnline
Serie D.
11 settembre 2025 alle 00:25

Cos e Latte Dolce non segnano ma il gioco c’è 

Amarezza a Budoni per il ko: «Troppe due espulsioni» 

Ad eccezione del Budoni, sconfitto nel derby contro il Monastir, tutte le altre squadre sarde impegnate nel campionato di Serie D hanno mosso la classifica.

È terminato a reti inviolate l’altro derby tra Costa Orientale Sarda e Latte Dolce. Una partita piacevole, con entrambe le squadre autrici di buone trame di gioco e diverse occasioni. Meglio i sassaresi nel primo tempo, mentre nella ripresa è venuta fuori con decisione la Cos, che si è procurata un rigore fallito dall'argentino Campana.
«Un punto che ci soddisfa, conquistato fuori casa», ha commentato il tecnico del Latte Dolce, Michele Fini, «avevamo preparato la partita per vincerla. Ci abbiamo provato soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo avuto diverse palle gol per sbloccarla, ma non ci siamo riusciti. Nella ripresa», continua l’ex giocatore di Cagliari, Ascoli e Catania, «la Cos è cresciuta e alla lunga ha preso campo. Ha avuto anche il rigore, ma il nostro portiere è stato bravo a neutralizzarlo. Nel finale poteva segnare chiunque, ci sono stati diversi capovolgimenti di fronte. Un pareggio meritato, il giusto premio per quanto fatto finora ma siamo solo all’inizio. Il torneo è lungo e difficilissimo. Dovremo guadagnarci tutto gara dopo gara». Ottimo secondo tempo della Cos, che ha messo più volte in difficoltà la retroguardia ospite. Oltre al rigore sbagliato, ha colpito anche una traversa.

Passo falso
Il Budoni, invece, ha dovuto arrendersi al Monastir. «Siamo usciti male, con due espulsioni, una delle quali dopo appena dodici minuti», racconta il tecnico Raffaele Cerboni, «a questo si aggiungono gli infortuni di due giocatori importanti: Ladu, fuori a fine primo tempo, e poi Arangino. Una situazione complicata, creatasi durante la partita. Posso solo dire bravi ai miei ragazzi, perché in queste condizioni non era facile. Tutto diventa più difficile. La gara era in sostanziale equilibrio, come spesso accade nelle prime giornate. Peccato non averla potuta giocare al meglio». Parole, quelle di Cerboni, che riflettono l’amarezza per una sconfitta da registrare proprio nella gara d’apertura.

Al brutto colpo subìto, fa da contraltare la straordinaria prova del Monastir, matricola ambiziosa e con le idee molto chiare: sarà la formazione campidanese la sorpresa del torneo?

