Cos e Ilva alla ricerca di un successo salvezza  

Gara da ultima spiaggia per l’Ilva impegnata oggi a Nola, la Cos deve cercare di dar seguito al successo di domenica scorsa contro l’Aprilia per inseguire la salvezza diretta, l’Uri proverà a bissare la vittoria col Tivoli e, infine, l’Arzachena sogna il colpaccio col Sorrento in un match dal pronostico apparentemente chiuso.

La Serie D, che oggi giunge alla 26esima giornata, prevede incontri che possono dare un indirizzo definitivo al torneo delle sarde. In particolare per l’Ilvamaddalena, penultima e in crisi di risultati. La formazione guidata da Cardini fa visita a una diretta concorrente, appaiata in classifica a quota 26 punti: fare bottino pieno sarebbe una botta di autostima e potrebbe rilanciare il club in una graduatoria che vede comunque molte squadre vicine tra loro. Perdere viceversa significherebbe sprofondare e rendere molto più complicato il cammino. Discorso non molto dissimile per la Costa Ogliastra Sarrabus, che faticosamente cerca di risalire la china e attende oggi la Palmese a Tertenia rinfrancata dal risultato pieno ottenuto nell’ultimo turno in trasferta. Ma l’avversario è quasi proibitivo (terzo in classifica), quindi servirà un’impresa che, comunque, l’undici di Loi ha nelle sue corde.

L’Uri a Monterotondo ha la possibilità di superare l’avversario odierno in caso di vittoria e allontanare sensibilmente la zona rossa: visto il suo momento di gran forma, tutto può accadere. L’Arzachena a sua volta potrebbe assestarsi definitivamente in zona playoff, ma il match con la capolista sembra proibitivo.

