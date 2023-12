Cos e Budoni, 3 punti d’obbligo 

Nella 14ª giornata del girone G di Serie D, oggi, Cos e Budoni giocano in casa, rispettivamente contro Anzio e San Marzano, Latte Dolce (a Lido di Ostia) e Atletico Uri (a Nocera Inferiore) in trasferta. Cos e Budoni hanno necessità di cogliere i tre punti in palio: la squadra di Francesco Loi per non perdere contatto con la capolista Cavese, il Budoni per rafforzare la sua pericolante classifica.

Sulla panchina dei galluresi farà il suo esordio casalingo l'allenatore Mario Petrone dopo la pesante sconfitta (3-0), di una settimana fa a Genzano. L'Uri e il Latte Dolce devono riscattare le pesanti sconfitte casalinghe di domenica scorsa. Le due squadre occupano una tranquilla posizione di classifica. Oggi sono attese da due gare difficili ma non impossibili. ( ant.ser. )

