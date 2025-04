Cos e Atletico Uri a caccia della vittoria 

A giocare d’anticipo l’Ilvamaddalena è abituata. Ai tifosi non sarà tuttavia sfuggito che l’ultima gara disputata alle 14,15 allo stadio “Zichina” ha fruttato la vittoria con la Puteolana. Ed è alla stessa ora, e in casa, che gli isolani se la vedranno oggi con un’altra big.

Per le sarde di Serie D la 14ª giornata di ritorno si aprirà, infatti, proprio a quell’ora a La Maddalena: avversaria la capolista Guidonia Montecelio, che approda sull’Isola per consolidare la vetta. In fatto di fame la formazione allenata da Sandro Acciaro non è tuttavia da meno, reduce com’è da una sconfitta che l’ha stoppata a quota 34, a +1 sulla zona retrocessione. «L’Ilva merita una classifica diversa ma ci siamo, e lo stiamo dimostrando con i fatti», assicura il tecnico, terzo allenatore della stagione. «Quando sono arrivato la squadra era ultima e il primo step era entrare nei playout, poi raggiungere la zona salvezza: adesso siamo lì e dobbiamo crederci perché la squadra», insiste il tecnico dell’Ilvamaddalena, «ha le qualità per centrare l’obiettivo».

Gioca invece alle 14,30 la penultima della classe Costa Orientale Sarda, impegnata sul campo del Savoia: sabaudi a caccia di punti playoff, sarrabesi di punti playout, anche se a quota 29, a -5 dalla zona tranquilla, la salvezza diretta non è preclusa.

Il pari punti Atletico Uri, che ospita l’abbordabile Real Monterotondo nel primo scontro diretto di oggi, è avvisato: al “Ninetto Martinez” si gioca alle 15. A pochi chilometri di distanza, sempre alle 15, il Latte Dolce affronterà in casa il Cassino, in corsa per la promozione diretta. Scivolati nei playout, per levarsi d’impaccio i sassaresi devono vincere. «Il Cassino è una squadra forte ma noi possiamo dire la nostra», dice Giuseppe De Nisi, in panchina al posto dello squalificato Michele Fini. «Il tempo sta finendo, ma siamo ottimisti: i ragazzi non vogliono arrendersi».

Infine l’Olbia (ore 15) nell’altro scontro diretto col fanalino di coda Terracina. «Se perdono sono retrocessi ma andiamo là per vincere», spiega il tecnico dei bianchi Zé Maria: «Il rischio è di pensare al Terracina come a una facile preda, ma non è così. Ho parlato con i ragazzi: è una trasferta importante per avvicinarci alla salvezza».

Con 37 punti in classifica un successo permetterebbe ai bianchi di ipotecare la categoria. Intanto la società ha pagato lo stipendio di febbraio e, secondo indiscrezioni, avrebbe versato un anticipo su quello di marzo, che dovrebbe essere saldato prima di Pasqua.

