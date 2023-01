Cos, devi cambiare marcia 

Il campionato di Serie D è durissimo. Nessuno forse se lo aspettava. Per uscire dalle secche della classifica, la Costa Orientale Sarda dovrà cambiare marcia. Dovrà sicuramente far meglio del girone di andata per poter agguantare la salvezza. L’ultima vittoria, col Monterotondo, fa ben sperare. C’è tutto il girone di ritorno da giocare con ben 51 punti in palio. La società è anche corsa ai ripari con l’ingaggio dell’attaccante Mauricio Villa dal VBusogni e dei centrocampisti Gianluca Lugan dal Calangianus e Mathias Massoni dal Seregno.

«Il successo prima della sosta contro i laziali», dice il presidente Stefano Boi, «ci ha consentito di avvicinarci alla zona salvezza permettendoci di trascorrere le festività con un po' più di tranquillità. Venivamo da quattro partite dove avevamo ottenuto un solo punto. In mezzo c’è però stata la vittoria di Coppa Italia col Tivoli. Occorrerà», continua, «disputare un grande girone di ritorno. Sono fiducioso».

Nella prima parte sono stati realizzati appena 18 punti, una media di 1,05 punti a partita. C’è da evidenziare l’enorme differenza tra i risultati casalinghi e quelli lontano da casa. A Tertenia la squadra di Francesco Loi ha viaggiato con una media di 1,75 punti a partita (14 in 8 incontri). Un passo da playoff. Mentre considerando soltanto le partite in trasferta sarebbe nel fondo della classifica (la media punti è di 0,44 a gara, 4 punti in nove partite). In casa ha segnato 21 reti, fuori 4. «I numeri dicono questo», dice ancora il massimo dirigente, «ma è anche vero che i quattro punti ottenuti in trasferta non rispecchiamo quanto la squadra ha fatto vedere in campo. Ne avremo meritati almeno il doppio. Dovremo comunque fare ancora di più per portare a casa i punti necessari per salvezza. Occorre continuità».

Il campionato riprenderà l’otto gennaio. All’”Is Arranas” arriverà l’Arzachena. Tre giorni dopo la sfida di Coppa con la Puteolana a Pozzuoli.